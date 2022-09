4. Liga, Gruppe 1 Frenkendorf mit Sieg gegen Diegten Eptingen – Denny Gari mit Siegtor Das 1:0 zuhause gegen Diegten Eptingen ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Frenkendorf. 01.09.2022, 23.12 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. In der 56. Minute schoss Denny Gari das 1:0.

Bei Frenkendorf erhielten Giuseppe Colangelo (59.), Fabio Pongan (65.) und Denny Gari (68.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Diegten Eptingen erhielt: Sven Zeller (86.)

Nach dem zweiten Spiel steht Frenkendorf auf dem zweiten Rang. Als nächstes trifft Frenkendorf in einem Auswärtsspiel mit SV Sissach (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Samstag (3. September) statt (20.15 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

In der Tabelle steht Diegten Eptingen nach dem zweiten Spiel auf Rang 6. Im nächsten Spiel kriegt es Diegten Eptingen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Pratteln. Diese Begegnung findet am Samstag (3. September) statt (19.45 Uhr, Hofmatt, Diegten).

Telegramm: FC Frenkendorf - FC Diegten Eptingen 1:0 (0:0) - Sportplatz Kittler, Frenkendorf – Tor: 56. Denny Gari 1:0. – Frenkendorf: Roy Gradl, Berkan Patlar, Eren Tasdelen, Fabio Pongan, Giuseppe Colangelo, Erton Sahiti, Riccardo Donadei, Lasse Spycher, Denny Gari, Kagiso Schnyder, Boze Mijoc. – Diegten Eptingen: Leandro Di Venere, Jonas Herzog, Elia Schmutz, Rouven Schäfer, Sven Zeller, Rafael Bätscher, Manuel Bätscher, Timo Zeller, Marco Schneider, Joel Heiniger, Dominik Meier. – Verwarnungen: 59. Giuseppe Colangelo, 65. Fabio Pongan, 68. Denny Gari, 86. Sven Zeller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.09.2022 23:10 Uhr.