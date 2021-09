4. Liga, Gruppe 1 Frenkendorf setzt Siegesserie auch gegen Rheinfelden fort – Alessio Santo mit Siegtor Frenkendorf reiht Sieg an Sieg: Gegen Rheinfelden hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:3 19.09.2021, 14.24 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Cyrill Ilg, der in der 9. Minute für Frenkendorf zum 1:0 traf. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 11. Minute, als Gianni Parrillo für Rheinfelden traf. In der 31. Minute gelang Baran Polat der Führungstreffer zum 2:1 für Rheinfelden.

Der Ausgleich für Frenkendorf fiel in der 48. Minute (Alessio Santo). In der 65. Minute war es an Luca Minotti, Rheinfelden 3:2 in Führung zu bringen. Frenkendorf glich in der 72. Minute durch Boze Mijoc aus. In der 79. Minute schoss Alessio Santo Frenkendorf in Führung. Es war der Siegtreffer.

Bei Rheinfelden erhielten Baran Polat (44.), Volkan Polat (60.) und Arda Izgi (89.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Frenkendorf, Giuseppe Colangelo (30.) kassierte sie.

Dass Frenkendorf viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen fünf Spielen hat Frenkendorf durchschnittlich 3.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Frenkendorf: Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Frenkendorf hat bisher immer gewonnen, nämlich fünfmal.

Frenkendorf spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Wallbach-Zeiningen (Platz 7). Das Spiel findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Rheinfelden verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Rheinfelden hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Rheinfelden spielt zum nächsten Mal auswärts gegen AC Rossoneri (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (19.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: FC Frenkendorf - FC Rheinfelden 4:3 (1:2) - Sportplatz Kittler, Frenkendorf – Tore: 9. Cyrill Ilg 1:0. 11. Gianni Parrillo 1:1. 31. Baran Polat 1:2. 48. Alessio Santo 2:2. 65. Luca Minotti 2:3. 72. Boze Mijoc 3:3. 79. Alessio Santo 4:3. – Frenkendorf: Robin Mike Gradl, Berkan Patlar, Giuseppe Colangelo, Timo Patrik Helbling, Gianluca Padula, Fabio Pongan, Erik Blakaj, Denis Josic, Boze Mijoc, Cyrill Ilg, Vittorio Ciaramella. – Rheinfelden: Baran Polat, Marlo Gentili, Arda Izgi, Eric Benz, Aidan Müller, Yusuf Karadeniz, Gianni Parrillo, Luca Minotti, Ibrahim Karadeniz, Volkan Polat, Ali Emre Yornik. – Verwarnungen: 30. Giuseppe Colangelo, 44. Baran Polat, 60. Volkan Polat, 89. Arda Izgi.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: AC Virtus Liestal - FC Laufenburg-Kaisten 1:2, FC Frenkendorf - FC Rheinfelden 4:3, FC Oberdorf - FC Kaiseraugst 1:0, FC Eiken - AC Rossoneri 2:0, FC Diegten Eptingen - FC Pratteln 3:3, SV Sissach - FC Wallbach-Zeiningen 1:6

Tabelle: 1. FC Eiken 5 Spiele/15 Punkte (12:3). 2. FC Frenkendorf 5/15 (18:9), 3. FC Oberdorf 5/10 (13:6), 4. FC Pratteln 5/10 (15:8), 5. AC Virtus Liestal 5/9 (15:11), 6. FC Laufenburg-Kaisten 5/7 (9:7), 7. FC Wallbach-Zeiningen 5/7 (13:14), 8. FC Diegten Eptingen 5/4 (9:15), 9. AC Rossoneri 5/4 (3:13), 10. FC Kaiseraugst 5/3 (7:10), 11. SV Sissach 5/1 (4:16), 12. FC Rheinfelden 5/1 (6:12).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 14:21 Uhr.