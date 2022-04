4. Liga, Gruppe 1 Frenkendorf stolpert gegen Rheinfelden Frenkendorf lag gegen Rheinfelden deutlich vorne, nämlich 3:0 (91. Minute) und 3:0 (99. Minute) - und verlor dennoch. Rheinfelden feiert einen 0:3-Heimsieg. 24.04.2022, 12.39 Uhr

(chm)

Ibrahim Karadeniz glich in der 17. Minute für Rheinfelden 1909 aus. Es hiess 0:0. Das Tor von Denny Gari in der 48. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Frenkendorf. In der 51. Minute schoss Vittorio Ciaramella Frenkendorf mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Mit seinem Tor in der 52. Minute brachte Ibrahim Karadeniz Rheinfelden 1909 mit zwei Treffern 2:0 in Führung. In der 65. Minute baute der gleiche Ibrahim Karadeniz die Führung für Rheinfelden 1909 weiter aus. Martin Muheim baute in der 91. Minute die Führung für Frenkendorf weiter aus (3:0).

Das letzte Tor der Partie erzielte Luca Ferretti, der in der 99. Minute die Führung für Rheinfelden 1909 auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Frenkendorf für Claudio Vaz Barata (74.), Denny Gari (74.) und Erik Blakaj (79.). Für Rheinfelden gab es keine Karte.

In den bisherigen Spielen ist Rheinfelden nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.5. Das bedeutet, dass Rheinfelden die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Rheinfelden. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 9. Rheinfelden hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Rheinfelden trifft im nächsten Spiel zuhause auf AC Rossoneri (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 1. Mai statt (14.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Für Frenkendorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 3. Frenkendorf hat bisher zehnmal gewonnen und fünfmal verloren. Frenkendorf verlor zudem erstmals zuhause.

Frenkendorf spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Wallbach-Zeiningen (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (18.00 Uhr, Sportplatz Kittler, Frenkendorf).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - FC Frenkendorf 4:3 (0:0) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 17. Ibrahim Karadeniz 0:0. 48. Denny Gari 0:1. 51. Vittorio Ciaramella (Penalty) 0:2.52. Ibrahim Karadeniz 0:2. 65. Ibrahim Karadeniz 0:2. 91. Martin Muheim 0:3. 99. Luca Ferretti 0:3. – Rheinfelden: Tim Mathys, Simon Seiler, Halilcan Cetin, Volkan Polat, Aidan Müller, Gianni Parrillo, Roman Seiler, Nils Moens, Arda Izgi, Yusuf Karadeniz, Ibrahim Karadeniz. – Frenkendorf: Roy Gradl, Gianluca Padula, Simon Mirakaj, Fabio Pongan, Giuseppe Colangelo, Kagiso Schnyder, Denny Gari, Claudio Vaz Barata, Lasse Spycher, Denis Josic, Vittorio Ciaramella. – Verwarnungen: 74. Claudio Vaz Barata, 74. Denny Gari, 79. Erik Blakaj, 80. Dario Freiermuth, 90. Halilcan Cetin, 90. Samir Etemovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 12:36 Uhr.