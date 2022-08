Frauen 3. Liga Gelterkinden gewinnt im ersten Spiel deutlich gegen Sissach Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Gelterkinden auswärts gegen Sissach 5:0. 21.08.2022, 02.31 Uhr

(chm)

Ein Eigentor von Michèle Grütter brachte in der 21. Minute die 1:0-Führung für Gelterkinden. Mit ihrem Tor in der 47. Minute brachte Elodie Schaub Gelterkinden mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Michelle Hunziker baute in der 52. Minute die Führung für Gelterkinden weiter aus (3:0). Der Treffer fiel durch einen Elfmeter.

Elodie Schaub baute in der 77. Minute die Führung für Gelterkinden weiter aus (4:0). Anna Degen schoss das 5:0 (89. Minute) für Gelterkinden und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Gelterkinden reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Gelterkinden spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Arlesheim (Platz 7). Diese Begegnung findet am 28. August statt (14.30 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Nach dem ersten Spiel steht Sissach auf dem zehnten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Sissach daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Team Fricktal. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (16.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: SV Sissach - FC Gelterkinden 0:5 (0:1) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 21. Eigentor (Michèle Grütter) 0:1.47. Elodie Schaub 0:2. 52. Michelle Hunziker (Penalty) 0:3.77. Elodie Schaub 0:4. 89. Anna Degen 0:5. – Sissach: Cristina Pieragostino, Kiona Degen, Julia Wagner, Farangis Rasuly, Leonie Gross, Nina Martin, Giulia Mulas, Michèle Grütter, Michelle Hofstetter, Alynn Straumann, Sophie Argenton. – Gelterkinden: Michela Cicchetti, Alissa Binjas, Alessia Bürgin, Jasmine Köpfli, Kim Däster, Karin Mohler Wyss, Xenia Frey, Michelle Hunziker, Elodie Schaub, Manuela Schönenberger, Anna Degen. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 02:27 Uhr.