3. Liga, Gruppe 2 Gelterkinden holt gegen Muttenz ersten Saisonsieg – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Gelterkinden hat am Mittwoch zuhause Muttenz besiegt und hat damit im fünften Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 3:2. 14.09.2022, 23.38 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Gelterkinden: Lars Lutz brachte seine Mannschaft in der 18. Minute 1:0 in Führung. Es handelte sich um einen Penalty. Erneut Lars Lutz traf in der 20. Minute auch zum 2:0 für Gelterkinden. Gregor Mössinger sorgte in der 59. Minute für Muttenz für den Anschlusstreffer zum 1:2.

In der 62. Minute baute Joël Hänggi den Vorsprung für Gelterkinden auf zwei Tore aus (3:1). In der Schlussphase kam Muttenz noch auf 2:3 heran. Eric Bernet war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 93. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Muttenz für Luca Fullin (7.) und Robin Schüpbach (64.). Die einzige gelbe Karte bei Gelterkinden erhielt: Yannick Brogle (35.)

Der Sieg brachte Gelterkinden über den Strich. Drei Punkte bedeuten Rang 12. Das Team rückt damit um zwei Plätze vor. Gelterkinden hat bisher einmal gewonnen und viermal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Gelterkinden auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Binningen b. Die Partie findet am 24. September statt (20.30 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Muttenz steht in der Tabelle neu auf Rang 14 (zuvor: 12). Das Team hat null Punkte. Muttenz muss bereits die vierte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Muttenz zuhause und zweimal auswärts.

Für Muttenz geht es auf fremdem Terrain gegen FC Oberdorf (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 21. September ( Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Telegramm: FC Gelterkinden - SV Muttenz 3:2 (2:0) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 18. Lars Lutz (Penalty) 1:0.20. Lars Lutz 2:0. 59. Gregor Mössinger 2:1. 62. Joël Hänggi 3:1. 93. Eric Bernet 3:2. – Gelterkinden: Michael Fuhrer, Yannick Brogle, Stefan Gehrig, Timo Buess, Giulian Masi, Joël Hänggi, Fation Balidemaj, Alexander Thommen, Sharujan Sachithananthan, Abdu Suleyman, Lars Lutz. – Muttenz: Lars Mauthe, Joey Ridacker, Luca Fullin, Janic Spreiter, Pascal Amsler, Mehmet Gecici, Batuhan Eraslan, Robin Schüpbach, Marc Stebler, Sidar Manis, Fabio Bächtold. – Verwarnungen: 7. Luca Fullin, 35. Yannick Brogle, 64. Robin Schüpbach.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.09.2022 23:35 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.