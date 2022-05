3. Liga, Gruppe 1 Gelterkinden mit Sieg gegen Breitenbach Gelterkinden behielt im Spiel gegen Breitenbach am 14.05.2022, 22.50 Uhr

(chm)

Samstag

zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

Joël Hänggi eröffnete in der 21. Minute das Skore, als er für Gelterkinden das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 44. Minute brachte Rafael Schmidli Gelterkinden mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Aurelian Merckx sorgte in der 48. Minute für Breitenbach für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Zum Ausgleich für Breitenbach traf Pascal Contessi in der 61. Minute. Das Tor von Rafael Schmidli in der 66. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Gelterkinden. Das letzte Tor der Partie fiel in der 70. Minute, als Yves Arnold für Gelterkinden auf 4:2 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Gelterkinden gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 22 Spielen 1.9 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Gelterkinden die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 11 mit durchschnittlich 2.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Gelterkinden. Mit 25 Punkten liegt das Team auf Rang 11. Gelterkinden hat bisher achtmal gewonnen, 13mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Gelterkinden spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Zwingen (Platz 7). Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (19.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Mit der Niederlage rückt Breitenbach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 27 Punkten neu Platz 9. Breitenbach hat bisher achtmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Breitenbach geht es auswärts gegen FC Black Stars (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 25. Mai statt (20.15 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Gelterkinden - FC Breitenbach 4:2 (2:0) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 21. Joël Hänggi 1:0. 44. Rafael Schmidli 2:0. 48. Aurelian Merckx 2:1. 61. Pascal Contessi 2:2. 66. Rafael Schmidli 3:2. 70. Yves Arnold 4:2. – Gelterkinden: Jannis Lüthy, Yannick Brogle, Alexander Thommen, Marco Belser, Manuel Wiederkehr, Joel Schmid, Joël Hänggi, Gian Ivo Vaterlaus, Noa Merz, Abdu Suleyman, Rafael Schmidli. – Breitenbach: Ledjo Kabashi, Fitim Shala, Stefan Liechty, Michael Krug, Jan Grossenbacher, Luca Huber, Pascal Contessi, Silvan Walliser, Aurelian Merckx, Lukas Wyss, Adrian Altermatt. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

