2. Liga Gelterkinden siegt gegen Amicitia Riehen – Lars Lutz trifft spät zum Sieg Gelterkinden gewinnt am Samstag zuhause gegen Amicitia Riehen 1:0. 20.03.2022, 07.01 Uhr

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Gelterkinden das einzige Tor der Partie gelang. In der 82. Minute schoss Lars Lutz das 1:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Gelterkinden, nämlich für Bart Van Riemsdijk (80.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Amicitia Riehen, Nabil Nacer Boulahdid (77.) kassierte sie.

Gelterkinden bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 10. Gelterkinden hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt. Gelterkinden konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Gelterkinden auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn SV Muttenz (Platz 9) zu tun. Die Partie findet am 27. März statt (13.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Mit der Niederlage rückt Amicitia Riehen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit acht Punkten neu Platz 12. Für Amicitia Riehen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Amicitia Riehen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Aesch an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Telegramm: FC Gelterkinden - FC Amicitia Riehen 1:0 (0:0) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tor: 82. Lars Lutz 1:0. – Gelterkinden: Roger Saladin, Benjamin Pierer, Timo Di Biase, Livio Zurflüh, Toni Rauch, Mirco Schumacher, Timon Schaub, Fabio Spinella, Oliver Dudler, Cédric Fleury, Lars Lutz. – Amicitia Riehen: David Heutschi, Dominik Hug, Nabil Nacer Boulahdid, Yanis Zidi, Sandro Carollo, Mattia Ceccaroni, Nikola Duspara, Jonas Lill, Bilel Mezni, Florian Boss, Enrico Davoglio. – Verwarnungen: 77. Nabil Nacer Boulahdid, 80. Bart Van Riemsdijk.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Aesch - FC Reinach 2:1, FC Gelterkinden - FC Amicitia Riehen 1:0, FC Möhlin-Riburg/ACLI - FC Dardania 3:1, SV Sissach - FC Birsfelden 2:1, FC Pratteln - FC Allschwil 1:0

Tabelle: 1. FC Pratteln 13 Spiele/34 Punkte (36:11). 2. FC Aesch 13/30 (44:16), 3. FC Allschwil 13/28 (33:12), 4. FC Reinach 13/22 (30:27), 5. BSC Old Boys 12/18 (20:19), 6. FC Dardania 13/17 (27:33), 7. FC Wallbach-Zeiningen 12/16 (23:22), 8. FC Möhlin-Riburg/ACLI 13/16 (24:24), 9. SV Muttenz 12/15 (27:30), 10. FC Gelterkinden 13/14 (21:28), 11. SV Sissach 13/9 (21:44), 12. FC Amicitia Riehen 13/8 (11:28), 13. FC Birsfelden 13/4 (15:38), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2022 07:57 Uhr.