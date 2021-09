2. Liga Gelterkinden und Allschwil teilen sich Punkte Je ein Punkt für Gelterkinden und Allschwil: Die Teams trennen sich 1:1 Für Gelterkinden ist es bereits das dritte Unentschieden in vier Spielen. 05.09.2021, 19.15 Uhr

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Gelterkinden die Führung. Torschütze in der 11. Minute war Mirco Schumacher. Den Ausgleich erzielte Lino Heitz in der 75. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Allschwil für Nico Lomma (33.) und Joel Schuler (60.). Die einzige gelbe Karte bei Gelterkinden erhielt: Gregory Wyttenbach (66.)

In der Tabelle liegt Gelterkinden weiterhin auf Rang 5. Das Team hat sechs Punkte. Gelterkinden hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gelterkinden auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Pratteln. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

In der Tabelle liegt Allschwil weiterhin auf Rang 2. Das Team hat zehn Punkte. Allschwil hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Allschwil in einem Auswärtsspiel gegen das erstplatzierte Team FC Aesch zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 18. September (17.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Telegramm: FC Gelterkinden - FC Allschwil 1:1 (1:0) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 11. Mirco Schumacher 1:0. 75. Lino Heitz 1:1. – Gelterkinden: Roger Saladin, Timo Di Biase, Toni Rauch, Marco Belser, Livio Zurflüh, Gregory Wyttenbach, Timon Schaub, Mirco Schumacher, Oliver Dudler, Cédric Fleury, Lukas Burkhardt. – Allschwil: Marco Schmid, Nico Scheibler, Nico Stasi, Roberto Farinha Silva, Lino Heitz, Joel Schuler, Ahmed Setti, Jasmin Mbatchou, Nicola Borer, Nico Lomma, Lukas Bitter. – Verwarnungen: 33. Nico Lomma, 60. Joel Schuler, 66. Gregory Wyttenbach.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Reinach - FC Wallbach-Zeiningen 3:0, FC Aesch - SV Muttenz 2:2, FC Gelterkinden - FC Allschwil 1:1, FC Dardania - FC Amicitia Riehen 4:1, FC Möhlin-Riburg/ACLI - SV Sissach 2:2

Tabelle: 1. FC Aesch 4 Spiele/10 Punkte (13:3). 2. FC Allschwil 4/10 (11:4), 3. FC Pratteln 4/9 (11:5), 4. FC Reinach 4/9 (9:5), 5. FC Gelterkinden 4/6 (6:5), 6. SV Muttenz 3/5 (6:5), 7. FC Möhlin-Riburg/ACLI 4/4 (9:10), 8. FC Wallbach-Zeiningen 3/3 (5:6), 9. BSC Old Boys 4/3 (5:11), 10. FC Dardania 4/3 (9:13), 11. SV Sissach 4/2 (5:10), 12. FC Amicitia Riehen 3/1 (2:11), 13. FC Birsfelden 3/1 (4:7), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 19:12 Uhr.