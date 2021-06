2. Liga Gelterkinden und Pratteln spielen Remis Gelterkinden und Pratteln spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte. 20.06.2021, 07.19 Uhr

(chm)

Zweimal ging Gelterkinden in Führung. Doch Pratteln schaffte jeweils den Ausgleich.

Das erste Tor der Partie erzielte Lukas Burkhardt für Gelterkinden. In der 11. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand stellte Uros Ilic durch seinen Treffer für Pratteln in der 22. Minute her. In der 45. Minute schoss Timon Schaub Gelterkinden mittels Elfmeter in Führung (2:1). Für den Ausgleich für Pratteln zum Schlussresultat von 2:2 war Uros Ilic in der 57. Minute besorgt. Er traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Bei Gelterkinden sah Benjamin Pierer (92.) die rote Karte. Gelb erhielt Benjamin Pierer (55.). Bei Pratteln sah Mertcan Toytemur (41.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Hugo Juliao Pereira (50.) und Gleison Silva dos Santos (69.).

Das Unentschieden bedeutet für Gelterkinden einen Sprung in der Tabelle.

13 Punkte bedeuten Rang 10.

Das ist eine Verbesserung um einen Platz.

Gelterkinden hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Gelterkinden wartet im nächsten Spiel das elftplatzierte Team AS Timau Basel, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 26. Juni (18.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Nach dem Unentschieden büsst Pratteln in der Tabelle ein und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 8. Es verliert einen Platz. Pratteln hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Pratteln wartet im nächsten Spiel zuhause das siebtplatzierte Team FC Wallbach-Zeiningen, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 26. Juni statt (18.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Telegramm: FC Gelterkinden - FC Pratteln 2:2 (2:1) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 11. Lukas Burkhardt 1:0. 22. Uros Ilic 1:1. 45. Timon Schaub (Penalty) 2:1.57. Uros Ilic 2:2. – Gelterkinden: Roger Saladin, Lars Dalhäuser, Benjamin Pierer, Timo Di Biase, Toni Rauch, Timon Schaub, Diego Fiechter, Fabio Spinella, Lukas Burkhardt, Cédric Fleury, Rico Waibel. – Pratteln: Mertcan Toytemur, Boban Jevremovic, Gleison Silva dos Santos, Robin Manuel Risch, Alexandre Costa Da Silva, Gabriele Stefanelli, Hugo Juliao Pereira, Zenun Kuci, Ruben Kotlar, Uros Ilic, Jose Argenis Pichardo Santos. – Verwarnungen: 50. Hugo Juliao Pereira, 55. Benjamin Pierer, 69. Gleison Silva dos Santos – Ausschlüsse: 41. Mertcan Toytemur, 92. Benjamin Pierer.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Concordia Basel - FC Reinach 2:3, FC Black Stars - AS Timau Basel 2:1, FC Dardania - FC Birsfelden 0:7, FC Gelterkinden - FC Pratteln 2:2, FC Wallbach-Zeiningen - BSC Old Boys 0:6, FC Aesch - SV Muttenz 6:0, FC Laufen - FC Möhlin-Riburg/ACLI 4:0

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 25 Spiele/33 Punkte (51:12). 2. FC Birsfelden 25/21 (26:21), 3. FC Reinach 25/20 (30:27), 4. SV Muttenz 25/19 (32:32), 5. FC Aesch 25/18 (27:23), 6. FC Dardania 25/18 (25:33), 7. FC Wallbach-Zeiningen 25/17 (24:34), 8. FC Pratteln 25/17 (29:26), 9. FC Black Stars 25/13 (25:29), 10. FC Gelterkinden 25/13 (16:20), 11. AS Timau Basel 25/13 (22:27), 12. BSC Old Boys 25/13 (23:25), 13. FC Möhlin-Riburg/ACLI 25/13 (27:36), 14. FC Laufen 25/12 (22:34).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.06.2021 07:16 Uhr.