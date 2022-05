Frauen 3. Liga Isabel Wenger führt Reinach mit drei Toren zum Sieg gegen Concordia BS Reinach setzt seine Siegesserie auch gegen Concordia BS fort. Das 5:0 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den zwölften Vollerfolg in Folge. 16.05.2022, 20.05 Uhr

In der 2. Minute gelang Isabel Wenger der Führungstreffer zum 1:0 für Reinach. Isabel Wenger war es auch, die in der 42. Minute Reinach weiter in Führung brachte. Ihr zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Reinach erhöhte in der 46. Minute seine Führung durch Melanie Frei weiter auf 3:0.

Reinach erhöhte in der 75. Minute seine Führung wiederum durch Isabel Wenger weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Valeria Sacco, die in der 78. Minute die Führung für Reinach auf 5:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Defensive hat Reinach in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.7 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 53 erzielten Toren Rang 2.

Zahlreiche Gegentore sind für Concordia BS ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3 Tore pro Partie (Rang 9).

Reinach verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Nach 15 Spielen hat das Team 37 Punkte. Für Reinach ist es der zwölfte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Reinach in einem Auswärtsspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Bubendorf zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 21. Mai statt (20.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Für Concordia BS hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 9. Für Concordia BS ist es bereits die elfte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Concordia BS ging unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Concordia BS in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Team Fricktal. Die Partie findet am 22. Mai statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Reinach - FC Concordia Basel 5:0 (3:0) - Fiechten, Reinach – Tore: 2. Isabel Wenger 1:0. 42. Isabel Wenger 2:0. 46. Melanie Frei 3:0. 75. Isabel Wenger 4:0. 78. Valeria Sacco 5:0. – Reinach: Sophie Mc Carvil, Alexandra Meyer, Anna Gerecke, Selina Gysin, Vera Baltisberger, Valeria Sacco, Larissa Wasmer, Livia Simona Vollgraff, Lidia Limardi, Melanie Frei, Isabel Wenger. – Concordia BS: Melina Schreiber, Elena Stebler, Zoe Colin, Irem Sahin, Leoni Pilotti, Esra Polat Kurt, Lea Hinnen, Sophie Jirasko, Emirjona Smaili, Liza Llugiqi, Fesnike Rushiti. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

