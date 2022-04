4. Liga, Gruppe 1 Kaiseraugst bezwingt auswärts Virtus Liestal Kaiseraugst gewinnt am Samstag auswärts gegen Virtus Liestal 4:3. 10.04.2022, 09.57 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Kaiseraugst: Riccardo Salvioli brachte seine Mannschaft in der 2. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 26. Minute brachte Severin Guthauser Kaiseraugst mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Kaiseraugst erhöhte in der 31. Minute seine Führung durch Riccardo Salvioli weiter auf 3:0.

Andrea Lorenzo Blasi (43. Minute) liess Virtus Liestal auf 1:3 herankommen. Dank dem Treffer von Stefano Gigliotti (48.) reduzierte sich der Rückstand für Virtus Liestal auf ein Tor (2:3). Giuseppe Conserva sorgte in der 51. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Kaiseraugst. Stefano Petrucci erzielte in der 53. Minute den Anschlusstreffer zum 3:4 für Virtus Liestal. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Virtus Liestal sah Francesco Pingitore (92.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Virtus Liestal weitere sechs gelbe Karten. Bei Kaiseraugst erhielten Flavio D Onghia (30.) und Riccardo Salvioli (86.) eine gelbe Karte.

Mit dem Sieg rückt Kaiseraugst um einen Platz nach vorne. 22 Punkte bedeuten Rang 6. Kaiseraugst hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt. Kaiseraugst konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Kaiseraugst geht es in einem Heimspiel gegen FC Diegten Eptingen (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 20. April statt ( Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Für Virtus Liestal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 5. Virtus Liestal hat bisher achtmal gewonnen und sechsmal verloren.

Virtus Liestal spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Wallbach-Zeiningen (Platz 7). Das Spiel findet am Dienstag (12. April) statt (20.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Telegramm: AC Virtus Liestal - FC Kaiseraugst 3:4 (2:3) - Stadion Gitterli, Liestal – Tore: 2. Riccardo Salvioli 0:1. 26. Severin Guthauser 0:2. 31. Riccardo Salvioli 0:3. 43. Andrea Lorenzo Blasi 1:3. 48. Stefano Gigliotti 2:3. 51. Giuseppe Conserva 2:4. 53. Stefano Petrucci 3:4. – Virtus Liestal: Alessandro Allegra, David Bürki, Dries Neirinck, Francesco Pingitore, Jonatan De Simone, Alexandere Burkhalter, Stefano Gigliotti, Nrece Nrecaj, Fabio Petrucci, Andrea Lorenzo Blasi, Stefano Petrucci. – Kaiseraugst: Raul Lara, Nico Birrer, Daniele Nicastro, Rayan Kouachi, Luca Künzli, Flavio D Onghia, Gianluca Salvioli, Lucien Hassenforder, Riccardo Salvioli, Giuseppe Conserva, Severin Guthauser. – Verwarnungen: 30. Flavio D Onghia, 36. Jonatan De Simone, 56. Fabio Petrucci, 62. Stefano Petrucci, 82. Nrece Nrecaj, 86. Francesco Pingitore, 86. Riccardo Salvioli, 91. Peter Trefilleti – Ausschluss: 92. Francesco Pingitore.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 07:10 Uhr.