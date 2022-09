4. Liga, Gruppe 1 Kaiseraugst gewinnt klar gegen Diegten Eptingen Sieg für Kaiseraugst: Gegen Diegten Eptingen gewinnt das Team am Samstag zuhause 5:0. 11.09.2022, 14.35 Uhr

Davide Emanuele Rianna traf in der 9. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Kaiseraugst. Kaiseraugst baute die Führung in der 14. Minute (Nexhmedin Sahiti) weiter aus (2:0). Kaiseraugst erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Marco Carluccio weiter auf 3:0.

Davide Emanuele Rianna baute in der 61. Minute die Führung für Kaiseraugst weiter aus (4:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Marco Carluccio in der 64. Minute, als er für Kaiseraugst zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Timo Zeller von Diegten Eptingen erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.8 hat die Abwehr von Kaiseraugst ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 10 erzielten Toren Rang 4.

Zahlreiche Gegentore sind für Diegten Eptingen ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Kaiseraugst verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 5. Das Team hat sieben Punkte. Kaiseraugst hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Kaiseraugst konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Kaiseraugst spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SV Sissach (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 16. September (20.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Unverändert liegt Diegten Eptingen auf Rang 7. Das Team hat drei Punkte. Diegten Eptingen hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Diegten Eptingen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team AC Virtus Liestal. Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (19.45 Uhr, Hofmatt, Diegten).

Telegramm: FC Kaiseraugst - FC Diegten Eptingen 5:0 (2:0) - Im Liner, Kaiseraugst – Tore: 9. Davide Emanuele Rianna 1:0. 14. Nexhmedin Sahiti 2:0. 49. Marco Carluccio 3:0. 61. Davide Emanuele Rianna 4:0. 64. Marco Carluccio 5:0. – Kaiseraugst: Raul Lara, Flavio D Onghia, Daniele Nicastro, Alessandro D Onghia, Lucien Hassenforder, Gianluca Salvioli, Davide Emanuele Rianna, Nexhmedin Sahiti, Fabio Eyer, Riccardo Salvioli, Marco Carluccio. – Diegten Eptingen: Leandro Di Venere, Reto Schaffner, Rouven Schäfer, Alexander Pfister, Janic Lattmann, Timo Zeller, Gabriel Flühler, Marco Schneider, Manuel Bätscher, Ali Cem Yüksel, Dominik Meier. – Verwarnungen: 70. Timo Zeller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

