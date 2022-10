4. Liga, Gruppe 1 Kein Sieger bei Möhlin-Riburg/ACLI und Diegten Eptingen Sechs Tore sind zwischen Möhlin-Riburg/ACLI und Diegten Eptingen gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 23.10.2022

Möhlin-Riburg/ACLI war zweimal in Führung. Diegten Eptingen lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Diegten Eptingen in der 78. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 69. Minute ging Möhlin-Riburg/ACLI zunächst 3:2 in Führung. Der Treffer fiel mittels Penalty. Lediglich neun Minuten nach dem 3:2 traf Rafael Bätscher in der 78. Minute für Diegten Eptingen zum 3:3-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Möhlin-Riburg/ACLI, nämlich für Simon Lamprecht (94.). Eine Verwarnung gab es für Diegten Eptingen, nämlich für Gabriel Flühler (56.).

Mit dem Unentschieden macht Möhlin-Riburg/ACLI ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 6. Möhlin-Riburg/ACLI hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Möhlin-Riburg/ACLI spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SV Sissach (Platz 8). Die Partie findet am 29. Oktober statt (20.15 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Nach dem Unentschieden büsst Diegten Eptingen in der Tabelle ein und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 9. Es verliert einen Platz. Diegten Eptingen hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Diegten Eptingen trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Wallbach-Zeiningen (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (19.45 Uhr, Hofmatt, Diegten).

Telegramm: FC Möhlin-Riburg/ACLI - FC Diegten Eptingen 3:3 (1:1) - Sportzentrum Steinli, Möhlin – Tore: 15. William Bernardo do Amaral 1:0. 27. Sven Zeller 1:1. 59. Gabriel Flühler 1:2. 65. Pascal Furrer 2:2. 69. Vittorio Grande (Penalty) 3:2.78. Rafael Bätscher 3:3. – Möhlin-Riburg/ACLI: Alessandro Pauli, Marco Giugno, Simon Lamprecht, Tim Lamprecht, Sébastien Arndt, Mateo Chamorro, Beqiraj Flamur, Ivan Pavlovic, Ciriaco De Minico, William Bernardo do Amaral, Pascal Furrer. – Diegten Eptingen: Dominik Meier, Lorin Weber, Jonas Herzog, Manuel Bätscher, Janic Lattmann, Rafael Bätscher, Rouven Schäfer, Sven Zeller, Timo Zeller, Gabriel Flühler, Marco Schneider. – Verwarnungen: 56. Gabriel Flühler, 94. Simon Lamprecht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.10.2022 23:57 Uhr.

