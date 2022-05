Frauen 3. Liga Kein Sieger bei Reinach und Telegraph BS 1:1 lautet das Resultat zwischen Reinach und Telegraph BS. Die Teams teilen sich die Punkte. 29.05.2022, 21.36 Uhr

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Isabel Wenger traf in der 51. Minute zum 1:0. Den Ausgleich erzielte Sibel Citlak Demirkan in der 80. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Reinach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 57 Tore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.4 Toren pro Match. In der Abwehr ist Reinach sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Im Schnitt lässt das Team 0.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Defensive 13 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Weiterhin liegt Reinach an der Tabellenspitze. Nach 17 Spielen hat das Team 41 Punkte. Reinach hat bisher 13mal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Reinach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Rheinfelden 1909 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 7. Juni statt (20.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Für Telegraph BS hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 8. Telegraph BS hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Telegraph BS tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von Team Fricktal an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 12. Juni statt (11.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Reinach - FC Telegraph BS 1:1 (0:0) - Fiechten, Reinach – Tore: 51. Isabel Wenger 1:0. 80. Sibel Citlak Demirkan 1:1. – Reinach: Sophie Mc Carvil, Alexandra Meyer, Anna Gerecke, Selina Gysin, Yvonne Mathis, Melanie Frei, Larissa Wasmer, Irene Di Pietro, Flurina Caviezel, Valeria Sacco, Isabel Wenger. – Telegraph BS: Anne-sophie Baret, Anina Lutz, Barbara Luder, Kim Bachofer, Kirsty Bannon, Hanna Knauber, Marissa Schraner, Bettina Geissmann, Lucie Mahrer, Olivia Husi, Sibel Citlak Demirkan. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 18:22 Uhr.