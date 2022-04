4. Liga, Gruppe 3 Kevin Eigenmann rettet Brislach einen Punkt gegen Aesch Brislach und Aesch spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte. 24.04.2022, 19.14 Uhr

(chm)

Erst in allerletzter Minute sicherte sich Brislach einen Punkt, als Kevin Eigenmann in der 88. Minute zum 2:2 traf. Dabei hatte das Spiel gut angefangen für Brislach: In der 46. Minute hatte Endrit Duraku zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Durch Penalty kam es in der 52. Minute zum Ausgleich für Aesch. Nicola Wetzel verwandelte erfolgreich. In der 62. Minute war es erneut Nicola Wetzel, der Aesch mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte.

Gelbe Karten gab es bei Brislach für Kevin Eigenmann (50.), Marco Hügli (57.) und Besar Duraku (80.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Aesch, Marc Luca Ritschard (29.) kassierte sie.

Brislach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Brislach hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Brislach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Laufen a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 30. April statt (19.45 Uhr, Im Nau, Laufen).

Für Aesch hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 5. Aesch hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Aesch spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Münchenstein (Platz 7). Das Spiel findet am 1. Mai statt (13.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Telegramm: FC Brislach - FC Aesch 2:2 (1:0) - Niedermatt, Kleinlützel – Tore: 46. Endrit Duraku 1:0. 52. Nicola Wetzel (Penalty) 1:1.62. Nicola Wetzel 1:2. 88. Kevin Eigenmann 2:2. – Brislach: Adrian Bieli, Roman Bieli, Patrick Eng, Imran Fejzulahovic, Benjamin Krucker, Orhan Öztürk, Kevin Eigenmann, Marco Hügli, Pascal Neidhart, Besar Duraku, Vigan Bickaj. – Aesch: Fabio Michele Scardicchio, Marco Zorzetto, Stefan Gempeler, Philippe Stebler, Marc Luca Ritschard, Danilo Ferrari, Yves Frossard, Sascha Volpe, Yannick Hofer, Nicola Wetzel, Nico Fruncillo. – Verwarnungen: 29. Marc Luca Ritschard, 50. Kevin Eigenmann, 57. Marco Hügli, 80. Besar Duraku.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 19:12 Uhr.