3. Liga, Gruppe 2 Klarer Favoritensieg bei Binningen gegen Gelterkinden Sieg für den Tabellenzweiten: Binningen lässt am Samstag zuhause beim 3:0 gegen Gelterkinden (Rang 11) nichts anbrennen. 26.09.2022, 11.12 Uhr

Benjamin Wirth brachte Binningen 1:0 in Führung (18. Minute). Binningen baute die Führung in der 46. Minute (Esat Ölmez) weiter aus (2:0). Nach einem Eigentor von Conradin Gürtler hiess es in der 47. Minute 3:0 für Binningen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Binningen erhielten Aaron Osman (39.) und Luca Wagner (53.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Gelterkinden erhielt: Stefan Gehrig (62.)

Die Offensive von Binningen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4.7 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Gelterkinden ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 20 Tore in sechs Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.3 Toren pro Spiel (Rang 12).

Binningen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 2. Für Binningen ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen.

Im nächsten Spiel trifft Binningen in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte SV Muttenz. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (13.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Für Gelterkinden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 11. Für Gelterkinden ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison.

Gelterkinden spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Schwarz-Weiss a (Platz 9). Die Partie findet am Mittwoch (28. September) statt (20.15 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: SC Binningen b - FC Gelterkinden 3:0 (2:0) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 18. Benjamin Wirth 1:0. 46. Esat Ölmez 2:0. 47. Eigentor (Conradin Gürtler) 3:0. – Binningen: Florian Jenny, Fynn Von Planta, Simon Herren, Aaron Osman, Marvin Laissue, Luca Yildiz, Tim Klein, Esat Ölmez, Luca Wagner, Huseyin Gürgün, Benjamin Wirth. – Gelterkinden: Alexander Bühlmann, Stefan Gehrig, Conradin Gürtler, Joel Schmid, Joël Hänggi, Till Bösch, Noa Merz, Mike Kaufmann, Giulian Masi, Sharujan Sachithananthan, Adriano Maglio. – Verwarnungen: 39. Aaron Osman, 53. Luca Wagner, 62. Stefan Gehrig.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

