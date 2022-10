Frauen 3. Liga Klarer Favoritensieg bei Rheinfelden 1909 gegen Concordia Basel Rheinfelden 1909 holt gegen Concordia Basel zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenzehnten 3:0. 30.10.2022, 21.18 Uhr

(chm)

Das Tor von Capa Ruhstaller in der 21. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Rheinfelden 1909. Rheinfelden 1909 baute die Führung in der 35. Minute (Gina Aisha Philomena Kayhan) weiter aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Stephanie Capomolla in der 82. Minute, als sie für Rheinfelden 1909 zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Concordia Basel kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.3 Tore pro Partie (Rang 10).

Rheinfelden 1909 machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 2. Rheinfelden 1909 hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rheinfelden 1909 spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Breitenbach (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 2. April ( Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Concordia Basel verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für Concordia Basel ist es bereits die achte Niederlage der laufenden Saison.

Concordia Basel spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Bubendorf (Platz 6). Das Spiel findet am 2. April statt (10.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - FC Concordia Basel 3:0 (2:0) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 21. Capa Ruhstaller 1:0. 35. Gina Aisha Philomena Kayhan 2:0. 82. Stephanie Capomolla 3:0. – Rheinfelden 1909: Benedetta La Piana, Serena Bühlmann, Sara Jenzer, Selina Widmann, Antonia Zünd, Capa Ruhstaller, Martina Mahrer, Sina Grieder, Tabea Aebi, Stephanie Capomolla, Zoë Menzinger. – Concordia BS: Sarah Rey, Ela Cakicilar, Azra Nur Bozkurt, Esra Polat Kurt, Elena Stebler, Amina Podrimcaku, Sanja Kovacevic, Erikene Basha, Ronja Knechtle, Leticia Nujic, Aleyna Arabaci. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

