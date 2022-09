3. Liga, Gruppe 1 Kleinhüningen gewinnt klar gegen Zwingen Sieg für Kleinhüningen: Gegen Zwingen gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:0. 11.09.2022, 23.56 Uhr

(chm)

Xhafer Delija traf in der 16. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Kleinhüningen. Mit seinem Tor in der 57. Minute brachte Devrim Barkin Kleinhüningen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Rodi Malala, der in der 80. Minute die Führung für Kleinhüningen auf 3:0 ausbaute.

Gelbe Karten gab es bei Kleinhüningen für Ismail Korkmaz (32.) und Dean Ledermann (44.). Gelbe Karten gab es bei Zwingen für Patrick Müller (38.) und Sandro Piatti (56.).

Die Offensive von Kleinhüningen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.5 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Zwingen ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 12 Tore in vier Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel (Rang 11).

Kleinhüningen verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 5. Das Team hat neun Punkte. Für Kleinhüningen ist es der zweite Sieg in Serie. Kleinhüningen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Kleinhüningen geht es auswärts gegen FC Liestal (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 21. September statt (20.15 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Zwingen rutscht in der Tabelle von Rang 10 auf 12. Das Team hat drei Punkte. Für Zwingen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Zwingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Therwil (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (17.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Telegramm: VfR Kleinhüningen - FC Zwingen 3:0 (1:0) - Sportplatz Schorenmatte, Basel – Tore: 16. Xhafer Delija 1:0. 57. Devrim Barkin 2:0. 80. Rodi Malala 3:0. – Kleinhüningen: Idriz Maliqi, Al Fayed Ziberi, Lorik Xheladini, Loris Saliji, Egzon Abazi, Yannick Bischof, Ismail Korkmaz, Dean Ledermann, Michael Monteiro Vaz, Xhafer Delija, Devrim Barkin. – Zwingen: Silvan Lüscher, Patrick Müller, Sandro Schütz, Fabian Brunner, Nicola Spano, Luca Labhart, Fesnik Jashari, Renato Lisser, Sandy Sprunger, Sandro Piatti, Daniel Stegmüller. – Verwarnungen: 32. Ismail Korkmaz, 38. Patrick Müller, 44. Dean Ledermann, 56. Sandro Piatti.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 23:53 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.