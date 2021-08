4. Liga, Gruppe 4 Kleinhüningen holt sich drei Punkte gegen Allschwil Sieg für Kleinhüningen: Gegen Allschwil gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1. 22.08.2021, 08.17 Uhr

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 13 Minuten: Zebur Qerimi eröffnete in der 55. Minute das Skore, als er für Kleinhüningen das 1:0 markierte. Mit einem weiteren Tor erhöhte Zebur Qerimi für Kleinhüningen auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade acht Minuten. Allschwil kam in der 68. Minute noch auf 1:2 heran, als Nico Müller traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kleinhüningen erhielten Yannick Bischof (43.) und Axhi Ademaj (68.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Allschwil, nämlich für Nico Müller (68.).

In der Tabelle steht Kleinhüningen nach dem dritten Spiel auf Rang 2. Kleinhüningen hat bisher immer gewonnen, nämlich einmal.

Kleinhüningen bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team AS Timau Basel. Diese Begegnung findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

Allschwil liegt nach Spiel 3 auf Rang 11. Allschwil hat bisher nur verloren, nämlich einmal.

Für Allschwil geht es zuhause gegen SC Steinen Basel b (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (20.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: VfR Kleinhüningen - FC Allschwil 2:1 (0:0) - Sportplatz Schorenmatte, Basel – Tore: 55. Zebur Qerimi 1:0. 63. Zebur Qerimi 2:0. 68. Nico Müller 2:1. – Kleinhüningen: Marc Back, Yannick Bischof, Luca Schmid, Christian Taubhorn, Egzon Abazi, Loris Natarajan, Tunc Polat, Sebastian Varela, Dean Ledermann, Valentin Roos, Zebur Qerimi. – Allschwil: Pascal Butz, Manuel Jonasch, Sinan Jusufovic, Jamie Jon Gartmann, Nikolas Brunschwig, Nico Müller, Lukas Ingold, Nicola Weibel, Roberto Hotz, Samson Krueger, Michel Schweighauser. – Verwarnungen: 43. Yannick Bischof, 68. Axhi Ademaj, 68. Nico Müller.

Tabelle: 1. AS Timau Basel 3 Spiele/3 Punkte (3:2). 2. VfR Kleinhüningen 3/3 (2:1), 3. FC Bosna Basel 2/0 (0:0), 4. FC Dardania 2/0 (0:0), 5. US Bottecchia BS 2/0 (0:0), 6. FC Schwarz-Weiss 2/0 (0:0), 7. FC Türkgücü Basel 2/0 (0:0), 8. SC Steinen Basel b 2/0 (0:0), 9. FF Brüglingen Basel 2/0 (0:0), 10. SC Binningen b 3/0 (2:3), 11. FC Allschwil 3/0 (1:2), 12. Basel City CF [[t.gp]]/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 08:15 Uhr.