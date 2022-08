3. Liga, Gruppe 1 Kleinhüningen mit drei Punkten auswärts gegen Binningen im Auftaktspiel Sieg für Kleinhüningen gegen Binningen zum Saisonauftakt. Das Resultat: 3:1. 22.08.2022, 01.38 Uhr

(chm)

Dean Ledermann eröffnete in der 38. Minute das Skore, als er für Kleinhüningen das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Kleinhüningen stellte Loris Saliji in Minute 44 her. Der Anschlusstreffer für Binningen zum 1:2 kam in der 80. Minute. Verantwortlich dafür war Yves Hürlimann. Das letzte Tor der Partie fiel in der 87. Minute, als Edon Rahmani für Kleinhüningen auf 3:1 erhöhte.

Gelbe Karten gab es bei Kleinhüningen für Devrim Barkin (34.), Dean Ledermann (81.) und Luca Schmid (82.). Die einzige gelbe Karte bei Binningen erhielt: Yannick Kurz (37.)

In der Tabelle steht Kleinhüningen nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Kleinhüningen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Birsfelden (Platz 6). Die Partie findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

Binningen liegt nach Spiel 1 auf Rang 12. Binningen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Therwil (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 27. August statt (19.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: SC Binningen a - VfR Kleinhüningen 1:3 (0:2) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 38. Dean Ledermann 0:1. 44. Loris Saliji 0:2. 80. Yves Hürlimann 1:2. 87. Edon Rahmani 1:3. – Binningen: Jason Exizidis Meier, Yannick Kurz, Yves Hürlimann, Volkan Kaya, Robin Baer, Migel Popara, Flavio Krug, Pablo Krug, Olivier Regis, Francesco Biafora, Kai Gysin. – Kleinhüningen: Semir Erovic, Al Fayed Ziberi, Ardit Pukaj, Luca Schmid, Egzon Abazi, Shuajb Destani, Lorik Xheladini, Loris Saliji, Yannick Bischof, Dean Ledermann, Devrim Barkin. – Verwarnungen: 34. Devrim Barkin, 37. Yannick Kurz, 81. Dean Ledermann, 82. Luca Schmid.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2022 01:35 Uhr.