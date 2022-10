3. Liga, Gruppe 1 Kleinhüningen verliert gegen Seriensieger Nordstern – Siegesserie von Kleinhüningen gebrochen Nordstern reiht Sieg an Sieg: Gegen Kleinhüningen hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:2 10.10.2022, 15.16 Uhr

Kleinhüningen ging zunächst in Führung, als Devrim Barkin in der 6. Minute traf. Dann glich aber Euron Beqiri (25.) für Nordstern aus. Jeton Abazi in der 47. Minute und Euron Beqiri in der 49. Minute brachten Nordstern sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Kleinhüningen noch auf 2:3 heran. Michael Senn war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 90. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Kleinhüningen sah Devrim Barkin (48.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Kleinhüningen weitere sechs gelbe Karten. Bei Nordstern erhielten Jeton Abazi (14.) und Arbin Kurtaj (76.) eine gelbe Karte.

In der Regel kassiert Kleinhüningen nicht so viele Tore wie gegen Nordstern. Die total 9 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.3 Toren pro Match (Rang 2).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Nordstern. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Nordstern hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Nordstern spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Therwil (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (19.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Nach der Niederlage büsst Kleinhüningen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 6. Nach vier Siegen in Serie verliert Kleinhüningen erstmals wieder. Kleinhüningen verlor zudem erstmals zuhause.

Kleinhüningen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Röschenz (Platz 8). Diese Begegnung findet am Mittwoch (12. Oktober) statt ( Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Telegramm: FC Nordstern BS - VfR Kleinhüningen 3:2 (2:1) - Rankhof, Basel – Tore: 6. Devrim Barkin 0:1. 25. Euron Beqiri 1:1. 47. Jeton Abazi 2:1. 49. Euron Beqiri 3:1. 90. Michael Senn 3:2. – Nordstern: Anton Begic, Muhamet Mustafa, Muhamet Iseni, Patrice Bossert, Nevio Compare, Euron Beqiri, Endrit Mehmetaj, Argjend Turkaj, Tiago Bohler, Seykou Sy, Jeton Abazi. – Kleinhüningen: Idriz Maliqi, Al Fayed Ziberi, Loris Saliji, Ardit Pukaj, Aid Maliqi, Xhafer Delija, Yannick Bischof, Lorik Xheladini, Michael Monteiro Vaz, Devrim Barkin, Ismail Korkmaz. – Verwarnungen: 3. Ardit Pukaj, 14. Jeton Abazi, 29. Devrim Barkin, 29. Mergim Bajraktari, 31. Yannick Bischof, 44. Shuajb Destani, 76. Arbin Kurtaj, 87. Michael Senn – Ausschluss: 48. Devrim Barkin.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

