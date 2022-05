4. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Aldin Becirovic bringt Pratteln Unentschieden gegen Sissach 1:1 lautet das Resultat zwischen Sissach und Pratteln. Die Teams teilen sich die Punkte. 14.05.2022, 22.50 Uhr

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Sissach das erste Tor der Partie gelang. In der 85. Minute schoss Nicola Lucini das 1:0. Nur gerade zwei Minuten später (87.) schaffte Pratteln den Ausgleich, als Aldin Becirovic erfolgreich war.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Pratteln für Janis Dannmeyer (72.) und Emre Gün (84.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sissach, Joel Chretien (84.) kassierte sie.

Sissach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 11. Sissach hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sissach auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Eiken. Die Partie findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Netzi, Eiken,).

Für Pratteln hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 4. Pratteln hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Pratteln tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Frenkendorf an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Telegramm: SV Sissach - FC Pratteln 1:1 (0:0) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 85. Nicola Lucini 1:0. 87. Aldin Becirovic 1:1. – Sissach: Luan Osmani, Fidan Hajdari, Yannick Kurz, Joel Chretien, Jan Hugenschmidt, Shiprim Osmani, Eron Kadriu, Marlon Riva, Andreja Miletic, Edison Isenaj, Nicola Lucini. – Pratteln: Kristijan Muqaj, Raphael Saccomani, Robert Florentin, Yasin Gün, Aldin Becirovic, Ufuk Yorozlu, Leonardo Tufilli, Ardit Dema, Janis Dannmeyer, Semih Cin, Daniel Stücklin. – Verwarnungen: 72. Janis Dannmeyer, 84. Joel Chretien, 84. Emre Gün.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2022 22:47 Uhr.