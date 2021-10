3. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Christian D Avolio bringt Concordia Basel Unentschieden gegen Schwarz-Weiss 1:0 lautet das Resultat zwischen Schwarz-Weiss und Concordia Basel. Die Teams teilen sich die Punkte. 17.10.2021, 09.41 Uhr

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Schwarz-Weiss das erste Tor der Partie gelang. Jannik Frank traf in der 81. Minute zum 1:0. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Christian D Avolio traf in der 92. Minute für Schwarz-Weiss zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schwarz-Weiss erhielten Simon Behringer (56.) und Thimo Müller (63.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Concordia Basel.

Nach dem Unentschieden verliert Schwarz-Weiss einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 6. Schwarz-Weiss hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schwarz-Weiss in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Black Stars. Die Partie findet am 23. Oktober statt (15.00 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Für Concordia Basel hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 12. Concordia Basel hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Concordia Basel spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Breitenbach (Platz 9). Diese Begegnung findet am 24. Oktober statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss b - FC Concordia Basel 1:1 (0:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 81. Jannik Frank 1:0. 92. Christian D Avolio 1:0. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Philipp Menge, Thimo Müller, Tugay Portakal, Lukas Stöcklin, Dominique Mindel, Simon Behringer, Silas Gusset, Christophe Schmidt, Mischa David Müller, Jannik Frank. – Concordia Basel: Christian D Avolio, Luca Lichtenberger, Reto Bornhauser, Vildan Aliji, Saharat Schaffner, Francesco Rizzo, Burak Durmus, Nicolas Richard Abime Hettenbach, Tolgahan Eraslan, Elid Basha, Vildon Memeti. – Verwarnungen: 54. Vildon Memeti, 56. Simon Behringer, 63. Thimo Müller.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Zwingen - FC Bubendorf 1:3, FC Schwarz-Weiss b - FC Concordia Basel 1:1, FC Oberwil - SC Binningen 1:2, FC Therwil - FC Black Stars 2:1, FC Breitenbach - FC Gelterkinden 4:1

Tabelle: 1. FC Laufen 8 Spiele/20 Punkte (25:6). 2. FC Therwil 9/19 (28:13), 3. FC Black Stars 9/16 (29:20), 4. FC Oberwil 9/15 (18:12), 5. SC Binningen 9/15 (19:21), 6. FC Schwarz-Weiss b 9/14 (18:16), 7. FC Bubendorf 9/14 (22:19), 8. AC Rossoneri 8/13 (16:13), 9. FC Breitenbach 9/13 (19:19), 10. FC Zwingen 9/11 (25:24), 11. FC Gelterkinden 9/7 (15:29), 12. FC Concordia Basel 9/7 (11:21), 13. BCO Alemannia Basel 8/3 (6:30), 14. US Olympia 1963 8/3 (15:23).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 02:18 Uhr.