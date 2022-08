4. Liga, Gruppe 3 Last-Minute-Goal von Clifford Otieno Ouma bringt Oberwil Unentschieden gegen Soleita Hofstetten Im Spiel zwischen Soleita Hofstetten und Oberwil hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3. 21.08.2022, 06.05 Uhr

Dreimal ging Soleita Hofstetten in Führung. In Rückstand lag das Team nie. Doch Oberwil schaffte jeweils den Ausgleich, zuletzt in der 86. Minute.

Nach jedem der drei Führungstore von Soleita Hofstetten glich Oberwil direkt wieder aus. Zuletzt ging Soleita Hofstetten durch Simon Hasenfratz in der 79. Minute 3:2 in Führung. Kurz vor Schluss, in der 86. Minute, traf Clifford Otieno Ouma für Oberwil zum 3:3-Ausgleich. Er traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Einziger Torschütze für Soleita Hofstetten war Simon Hasenfratz. Er erzielte sämtliche 3 Treffer.) bei Oberwil schoss Clifford Otieno Ouma gleich zwei Tore. Getroffen hat zudem Fabio Zle (1 Tore).

Oberwil lag zwar während mehr als der Hälfte des Spiels (57 Minuten) im Rückstand, dennoch sicherte sich das Team noch einen Punkt.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Oberwil erhielten Jan Studinger (92.) und Thierry Geissmann (94.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Soleita Hofstetten, nämlich für Luca Braun (46.).

Soleita Hofstetten schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Total schoss das Team 3 Tore in ein Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 1 Toren pro Spiel.

Soleita Hofstetten liegt nach Spiel 3 auf Rang 3. Soleita Hofstetten hat bisher nur unentschieden gespielt, und zwar einmal.

Für Soleita Hofstetten geht es auf fremdem Terrain gegen SC Dornach a (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 30. August (20.00 Uhr, Sportanlage Gigersloch, Dornach).

Nach dem dritten Spiel steht Oberwil auf dem zweiten Rang. Oberwil hat bisher nur unentschieden gespielt, und zwar einmal.

Als nächstes tritt Oberwil in einem Heimspiel gegen das erstplatzierte Team FC Reinach zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 28. August statt (13.30 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Telegramm: SC Soleita Hofstetten - FC Oberwil 3:3 (2:1) - Chöpfli, Hofstetten – Tore: 3. Simon Hasenfratz 1:0. 35. Fabio Zle (Penalty) 1:1.38. Simon Hasenfratz 2:1. 56. Clifford Otieno Ouma 2:2. 79. Simon Hasenfratz 3:2. 86. Clifford Otieno Ouma 3:3. – Soleita Hofstetten: Nico Filetti, Kilian Wüest, Vincenzo Filetti, Mathias Hägeli, Luca Braun, David von Graffenried, Patrik Tognina, Laurent Matti, David Hermann, Nicola Cambria, Simon Hasenfratz. – Oberwil: Stefan Gubser, Thierry Geissmann, Mattia Mengiardi, Ivica Ohnjec, Timo Grütter, Fabio Zle, Ramon Aebischer, Erkan Tinas, Tobias Schnell, Josua Furrer, Clifford Otieno Ouma. – Verwarnungen: 46. Luca Braun, 92. Jan Studinger, 94. Thierry Geissmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

