4. Liga, Gruppe 4 Last-Minute-Goal von Emirhan Yilmaz bringt Türkgücü Basel Unentschieden gegen Steinen Basel 2:2 lautet das Resultat zwischen Steinen Basel und Türkgücü Basel. Die Teams teilen sich die Punkte. 21.03.2022, 12.48 Uhr

(chm)

Trotz einer 72 Minuten andauernden Führung ging Steinen Basel lediglich mit einem einzigen Punkt aus dem Spiel.

Durch Tore von Antonio Manuel Gomes De Castro und Marcio Joel Martins Lopes ging Steinen Basel bis in die 47. Spielminute 2:0 in Führung. Allerdings wusste Türkgücü Basel darauf zu reagieren: Zunächst gelang Murat Karaca in der 52. Minute der Anschlusstreffer, Emirhan Yilmaz sorgte schliesslich für den Ausgleich (89.).

Bei Steinen Basel erhielten Cristian Ozon Cedeno (3.) und Antonio Manuel Gomes De Castro (65.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Türkgücü Basel für Emirhan Yilmaz (16.) und Zafer Dagdelen (28.).

Die Tabellensituation bleibt für Steinen Basel unverändert. Elf Punkte bedeuten Rang 6. Steinen Basel hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Steinen Basel geht es daheim gegen FC Allschwil (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 27. März statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Türkgücü Basel hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 4. Türkgücü Basel hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Türkgücü Basel in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Schwarz-Weiss. Die Partie findet am 27. März statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: SC Steinen Basel b - FC Türkgücü Basel 2:2 (1:0) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 17. Antonio Manuel Gomes De Castro 1:0. 47. Marcio Joel Martins Lopes 2:0. 52. Murat Karaca 2:1. 89. Emirhan Yilmaz 2:2. – Steinen Basel: Tobias Saladin, Luca Bozzo, Virgilio De Sousa Amarante, Ardit Pukaj, Ismail Mahmoud, Antonio Russo, Cristian Ozon Cedeno, Marcio Joel Martins Lopes, Domenik Schneiter, Antonio Manuel Gomes De Castro, Leandro Martins Lopes. – Türkgücü Basel: Hüseyin Kemiklioglu, Emirhan Yilmaz, Ozan Erdikli, Mikail Arkaz, Louay Abusnena, Deniz Kaya, Emre Karatas, Emre Kizildag, Burak Akveran, Zafer Dagdelen, Bera Pasa Öztürk. – Verwarnungen: 3. Cristian Ozon Cedeno, 16. Emirhan Yilmaz, 28. Zafer Dagdelen, 65. Antonio Manuel Gomes De Castro.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: SC Steinen Basel b - FC Türkgücü Basel 2:2, FC Allschwil - VfR Kleinhüningen 0:5

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 11 Spiele/28 Punkte (32:14). 2. SC Binningen b 11/25 (49:15), 3. FC Schwarz-Weiss 11/24 (26:20), 4. FC Türkgücü Basel 11/23 (45:22), 5. AS Timau Basel 11/14 (25:36), 6. SC Steinen Basel b 11/11 (23:38), 7. US Bottecchia BS 10/10 (13:23), 8. FC Dardania 11/10 (33:47), 9. FF Brüglingen Basel 11/9 (24:30), 10. FC Bosna Basel 11/9 (20:32), 11. FC Allschwil 11/9 (21:34), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.03.2022 10:35 Uhr.