3. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Fabio Bächtold bringt Muttenz Unentschieden gegen Alkar Das Resultat im Spiel zwischen Muttenz und Alkar lautet 1:1. 10.04.2022, 20.17 Uhr

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Antun Hrskanovic traf in der 60. Minute zum 0:1. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Fabio Bächtold traf in der 95. Minute für Alkar zum Ausgleich.

Bei Alkar sah Ivan Budimir (87.) die rote Karte. Gelb erhielt Ivan Tunjic (74.). Gelbe Karten gab es bei Muttenz für Pascal Amsler (39.), Joey Ridacker (45.) und Aslan Sahin (80.).

Die Tabellensituation bleibt für Muttenz unverändert. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 11. Muttenz hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Muttenz geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Allschwil (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 20. April statt (20.30 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Nach dem Unentschieden büsst Alkar in der Tabelle ein und liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 9. Das Team verliert damit einen Platz. Alkar hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Alkar spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Amicitia Riehen (Platz 14). Die Partie findet am Dienstag (12. April) statt (20.45 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: SV Muttenz - NK Alkar 1:1 (0:0) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 60. Antun Hrskanovic 0:1. 95. Fabio Bächtold 1:1. – Muttenz: Lars Mauthe, Pascal Amsler, Luca Fullin, Marco Greppi, Joey Ridacker, Burak Hacilar, Mehmet Gecici, Fabio Bächtold, Shirvan Tas, Sidar Manis, Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas. – Alkar: Darko Pavic, Simon Horvat, Andrej Saric, Ivan Vukelja, Franjo Soldo, Antun Hrskanovic, Ivan Vidovic, Daniel Dujmovic, Ivan Tunjic, Ivan Budimir, Zeljko Madzarevic. – Verwarnungen: 39. Pascal Amsler, 45. Joey Ridacker, 74. Ivan Tunjic, 80. Aslan Sahin – Ausschluss: 87. Ivan Budimir.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 14:23 Uhr.