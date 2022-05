3. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Fabio Eugster bringt Münchenstein SC Unentschieden gegen Münchenstein FC Im Spiel zwischen Münchenstein FC und Münchenstein SC hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3. 30.05.2022, 17.57 Uhr

(chm)

Während des ganzen Spiels war Münchenstein FC nie in Rückstand gelegen. In der 88. Minute musste das Team aber doch noch den Ausgleich hinnehmen.

Das Skore eröffnete Marco Höppeler in der 34. Minute. Er traf für Münchenstein FC zum 1:0. Münchenstein FC baute in der 54. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Marco Höppeler. Der Anschlusstreffer für Münchenstein SC zum 1:2 kam in der 69. Minute. Verantwortlich dafür war Berat Kaya.

Valerio Ingrao sorgte in der 72. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Münchenstein FC. Der Anschlusstreffer für Münchenstein SC zum 2:3 kam in der 79. Minute. Verantwortlich dafür war Fabio Eugster. Der Ausgleich für Münchenstein SC fiel nur neun Minuten später, erneut durch Fabio Eugster.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Münchenstein FC, Simone Del Tufo (89.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Münchenstein SC, nämlich für Dion Morina (38.).

Münchenstein FC rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

34 Punkte bedeuten Rang 6.

Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze.

Münchenstein FC hat bisher zehnmal gewonnen, elfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Münchenstein FC auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Liestal. Das Spiel findet am 12. Juni statt (15.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Das Unentschieden bringt Münchenstein SC in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 27 Punkten auf Rang 11. Münchenstein SC hat bisher siebenmal gewonnen, zwölfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Münchenstein SC tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von AS Timau Basel an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 12. Juni statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Münchenstein - SC Münchenstein 3:3 (1:0) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 34. Marco Höppeler 1:0. 54. Marco Höppeler 2:0. 69. Berat Kaya 2:1. 72. Valerio Ingrao 3:1. 79. Fabio Eugster 3:2. 88. Fabio Eugster 3:3. – Münchenstein FC: Kevin Meier, Thierry Vogel, Fabio Di Benedetto, Cyrille Hagen, Joel Scherrer, Loris Lüdi, Adrian Schweizer, Sandro Menegola, Biravin Sambasivam, Marco Höppeler, Simone Del Tufo. – Münchenstein SC: Nico Leuenberger, Bryan Louzan Figueroa, Gürkan Satilmis, Ali Maskan, Ahmet Uluisik, Cihan Yayla, Eduard Gashi, Berat Kaya, Elias Flores Alvarez, Mehmet Cetin, Dion Morina. – Verwarnungen: 38. Dion Morina, 89. Simone Del Tufo.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.05.2022 17:55 Uhr.