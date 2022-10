4. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Giuseppe Iudici bringt Laufenburg-Kaisten Unentschieden gegen Sissach Im Spiel zwischen Sissach und Laufenburg-Kaisten hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3. 17.10.2022

Sissach war zweimal in Führung. Laufenburg-Kaisten lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Laufenburg-Kaisten in der 94. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 91. Minute ging Sissach zunächst 3:2 in Führung. Der Ausgleich für Laufenburg-Kaisten zum 3:3 fiel in der 94. Minute - nur drei Minuten nach dem 3:2.

Gelbe Karten gab es bei Sissach für Alex Nyarko (78.), Maurice Simon (83.) und Alban Asani (86.). Bei Laufenburg-Kaisten erhielten Giuseppe Iudici (85.) und Vincenzo Fiore (92.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Sissach nicht verändert. Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 10. Sissach hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sissach auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Oberdorf (Platz 9) zu tun. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Das Unentschieden bringt Laufenburg-Kaisten in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit elf Punkten auf Rang 6. Laufenburg-Kaisten hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Laufenburg-Kaisten in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Frenkendorf. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (18.00 Uhr, Blauen, Laufenburg).

Telegramm: SV Sissach - FC Laufenburg-Kaisten 3:3 (1:1) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 12. Alex Nyarko (Penalty) 1:0.28. Nico Fischer 1:1. 64. Nico Fischer 1:2. 83. Alban Asani 2:2. 91. Alban Asani 3:2. 94. Giuseppe Iudici 3:3. – Sissach: Joel Nessi, Aurin Stricker, Jeton Asani, Ramon Sutter, Pascal Keller, Marvin Schneider, Nicola Lucini, Alex Nyarko, Olivier Lerch, Andrin Mumenthaler, Joel Gerber. – Laufenburg-Kaisten: Jan Waldner, Alejandro Ritz, Robin Böller, Antonio Fiore, Raphael Sigstein, Benjamin Etter, Vincenzo Fiore, Steve Grossenbacher, Antonio Fiore, Nedeljko Brankovic, Thilaksan Selvaratnam. – Verwarnungen: 78. Alex Nyarko, 83. Maurice Simon, 85. Giuseppe Iudici, 86. Alban Asani, 92. Vincenzo Fiore.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

