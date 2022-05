4. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Heinz Gärtner bringt Eiken Unentschieden gegen Oberdorf 1:1 lautet das Resultat zwischen Oberdorf und Eiken. Die Teams teilen sich die Punkte. 14.05.2022, 22.57 Uhr

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 60. Minute schoss Liam Wenger das 1:0. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Heinz Gärtner traf in der 89. Minute für Oberdorf zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Oberdorf für Stefan Gehrig (17.) und Nicolas Gentsch (87.). Die einzige gelbe Karte bei Eiken erhielt: Joshua Häsler (79.)

In seiner Gruppe hat Oberdorf den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie. In der Abwehr ist Oberdorf sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Im Schnitt lässt das Team 0.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 18 Spielen, in denen die Defensive 18 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Trotz dem Unentschieden führt Oberdorf die Tabelle weiterhin an. Die Mannschaft steht nach 20 Spielen bei 43 Punkten. Oberdorf hat bisher 13mal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Oberdorf auswärts mit FC Diegten Eptingen (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (19.45 Uhr, Hofmatt, Diegten).

Für Eiken hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 39 Punkten auf Rang 2. Eiken hat bisher zwölfmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Eiken in einem Heimspiel mit SV Sissach (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Netzi, Eiken,).

Telegramm: FC Oberdorf - FC Eiken 1:1 (0:0) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 60. Liam Wenger 1:0. 89. Heinz Gärtner 1:1. – Oberdorf: Cedric Krähenbühl, Ramon Krattiger, Stefan Gehrig, Nicolas Gentsch, Ramon Hostettler, Lucas Burri, Numa Tschopp, David Spescha, Jordan Hachenberger, Joel Richner, Timothy Lückner. – Eiken: Martin Wüthrich, Sandro Schlatter, Raffael Rohrer, Roberto Rizza, André Rickenmann, Fabian Wüthrich, Silvan Saladin, Pascal Näff, Lawrence Roskosch, Joshua Häsler, Marc Troller. – Verwarnungen: 17. Stefan Gehrig, 79. Joshua Häsler, 87. Nicolas Gentsch.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2022 22:54 Uhr.