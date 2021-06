3. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Kofi Nimeley bringt Binningen Unentschieden gegen Gelterkinden Im Spiel zwischen Binningen und Gelterkinden gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden. Für Binningen ist es bereits das 19. Unentschieden in 25 Spielen. 21.06.2021, 10.58 Uhr

(chm)

Erst in allerletzter Minute sicherte sich Binningen einen Punkt, als Kofi Nimeley in der 87. Minute zum 2:2 traf. Dabei hatte das Spiel gut angefangen für Binningen: Noah Wittlin hatte davor in der 33. Minute zum 1:0 für Binningen getroffen. Alexander Thommen glich in der 73. Minute für Gelterkinden aus. Es hiess 1:1. Nils Emmel erzielte in der 79. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Gelterkinden.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem Unentschieden verliert Binningen zwei Plätze in der Tabelle und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 8. Binningen hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Binningen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Dornach (Platz 13). Zu diesem Spiel kommt es am 27. Juni (13.00 Uhr, Sportanlage Gigersloch, Dornach).

Für Gelterkinden hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 9. Gelterkinden hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Gelterkinden geht es daheim gegen FC Lausen 72 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 26. Juni (16.00 Uhr, Mehrzweck).

Telegramm: SC Binningen - FC Gelterkinden 2:2 (1:0) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 33. Noah Wittlin 1:0. 73. Alexander Thommen 1:1. 79. Nils Emmel 1:2. 87. Kofi Nimeley 2:2. – Binningen: Sandro Meier, Fynn Von Planta, Deniz Comak, Betim Dauti, Patrick Lehmann, Gzim Kryeziu, Ugur Tinas, Mehmet Babatongüz, Noah Wittlin, Granit Emini, Vladica Zivkovic. – Gelterkinden: Jannis Lüthy, Conradin Gürtler, Leutrim Ahmeti, Alexander Thommen, Manuel Wiederkehr, Drinor Sadiku, Mario Colaci, Marco Brenna, Till Bösch, Moritz Döring, Marco Erny. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Binningen - FC Gelterkinden 2:2, FC Liestal - FC Arlesheim 3:3, FC Breitenbach - FC Aesch 1:1, FC Rheinfelden - SC Dornach 5:1, FC Lausen 72 - NK Posavina 3:2

Tabelle: 1. SV Sissach 24 Spiele/31 Punkte (38:17). 2. US Olympia 1963 24/26 (33:7), 3. FC Stein 25/22 (42:30), 4. FC Liestal 25/19 (33:34), 5. FC Rheinfelden 25/19 (34:24), 6. FC Lausen 72 25/19 (31:27), 7. FC Breitenbach 25/18 (33:25), 8. SC Binningen 25/18 (37:30), 9. FC Gelterkinden 25/17 (19:31), 10. FC Schwarz-Weiss a 25/16 (33:24), 11. NK Posavina 25/8 (23:42), 12. FC Arlesheim 25/8 (32:44), 13. SC Dornach 25/6 (18:41), 14. FC Aesch 25/5 (20:50).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.06.2021 10:55 Uhr.