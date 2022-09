3. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Leo Andrin Küng bringt Schwarz-Weiss Unentschieden gegen Binningen Im Spiel zwischen Schwarz-Weiss und Binningen hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3. 11.09.2022, 01.50 Uhr

(chm)

Schwarz-Weiss war zweimal in Führung. Binningen lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Schwarz-Weiss in der 85. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

Zuletzt ging Binningen in der 60. Minute durch Simon Fischer 3:2 in Führung. Kurz vor Schluss, in der 85. Minute, traf Leo Andrin Küng für Schwarz-Weiss zum 3:3-Ausgleich.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Unverändert liegt Schwarz-Weiss auf Rang 13. Das Team hat einen Punkt. Schwarz-Weiss hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Schwarz-Weiss in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Birsfelden. Diese Begegnung findet am 17. September statt (17.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Das Unentschieden bringt Binningen in der Tabelle drei Plätze nach vorne. Das Team liegt neu mit vier Punkten auf Rang 9 Binningen hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Binningen geht es in einem Heimspiel gegen FC Black Stars (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 17. September statt (18.00 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss b - SC Binningen a 3:3 (2:2) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 5. Pascal Ryser 1:0. 32. Francesco Biafora 1:1. 36. Mischa David Müller 2:1. 39. Pablo Krug 2:2. 60. Simon Fischer 2:3. 85. Leo Andrin Küng 3:3. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Dominique Mindel, Thomas Rüdisüli, Tugay Portakal, Mischa David Müller, Vinzenz Wyss, Fabio Gisler, Marco Ledermann, Bastien Quillet, Christophe Schmidt, Pascal Ryser. – Binningen: Marlon Knotek, Simon Fischer, Yves Hürlimann, Volkan Kaya, Robin Baer, Flavio Schmidig, Esteve Chamorro Rivera, Francesco Biafora, Pablo Krug, Olivier Regis, Roger Niederhauser. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

