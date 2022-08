4. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Luca Ferretti bringt Rheinfelden 1909 Unentschieden gegen Eiken Eiken und Rheinfelden 1909 trennen sich in ihrem jeweils zweiten Spiel 2:2-Unentschieden. 29.08.2022, 00.54 Uhr

(chm)

Rheinfelden 1909 geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 84. Minute doch noch einen Punkt.

Das Skore eröffnete Marc Troller in der 23. Minute. Er traf für Eiken zum 1:0. Gleichstand war in der 41. Minute hergestellt: Isyan Atesci traf für Rheinfelden 1909. Heinz Gärtner traf in der 80. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Eiken. Der Ausgleich zum 2:2 fiel nur gerade vier Minuten später. Für Rheinfelden 1909 traf Luca Ferretti (84.).

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Eiken sah Sandro Schlatter (82.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Heinz Gärtner (43.) und Berkay Korhan (50.). Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Rheinfelden 1909.

In der Tabelle steht Eiken nach dem zweiten Spiel auf Rang 3. Als nächstes trifft Eiken auswärts mit FC Laufenburg-Kaisten (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 3. September statt (20.00 Uhr, Blauen, Laufenburg).

Rheinfelden 1909 reiht sich nach dem Spiel auf Rang 9 ein. Rheinfelden 1909 spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Wallbach-Zeiningen (Platz 7). Das Spiel findet am 3. September statt (20.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: FC Eiken - FC Rheinfelden 1909 2:2 (1:1) - Sportanlage Netzi, Eiken, – Tore: 23. Marc Troller 1:0. 41. Isyan Atesci 1:1. 80. Heinz Gärtner 2:1. 84. Luca Ferretti 2:2. – Eiken: Martin Wüthrich, Sandro Schlatter, Roberto Rizza, Berkay Korhan, Artan Pajaziti, Serge Siegrist, Heinz Gärtner, Henk Van Heel, Lawrence Roskosch, Fabian Wüthrich, Marc Troller. – Rheinfelden 1909: Raphael Rua, Simon Seiler, Marc Rügge, Niro Perez, Besart Albert Rrahmani, Maik Götting, Isyan Atesci, Nils Moens, Juan Castro Nunes, Dario Meli, Luca Ferretti. – Verwarnungen: 43. Heinz Gärtner, 50. Berkay Korhan, 52. Nils Ammann, 71. Musa Tekin, 72. Dario Meli, 76. Nils Moens – Ausschluss: 82. Sandro Schlatter.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2022 00:51 Uhr.