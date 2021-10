4. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Luke Mc Guinness bringt Birsfelden Unentschieden gegen Arlesheim Das Resultat im Spiel zwischen Arlesheim und Birsfelden lautet 2:2. 31.10.2021, 18.12 Uhr

(chm)

Zweimal legte Arlesheim vor, zweimal glich Birsfelden aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das Skore eröffnete Samuel Buchmann in der 17. Minute. Er traf für Arlesheim zum 1:0. Zum Ausgleich für Birsfelden traf Luke Mc Guinness in der 28. Minute. In der 48. Minute war es an Vigan Sadiku, Arlesheim 2:1 in Führung zu bringen.

Birsfelden gelang der Ausgleich in letzter Minute, als Luke Mc Guinness in der 90. Minute zum 2:2 traf.

Im Spiel gab es total neun Karten. Birsfelden kassierte fünf gelbe Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Arlesheim.

Arlesheim hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 46 Tore in elf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.2 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Arlesheim nicht verändert. 23 Punkte bedeuten Rang 3. Arlesheim hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Die nächste Partie für Arlesheim steht nach der Winterpause zuhause gegen FC Nordstern BS (Platz 2) an. Zu diesem Spiel kommt es am 20. März ( Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Für Birsfelden hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 6. Birsfelden hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Die nächste Partie für Birsfelden steht nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel gegen SC Steinen Basel a (Platz 7) an. Die Partie findet am 20. März statt ( Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Arlesheim - FC Birsfelden 2:2 (1:1) - In den Widen, Arlesheim – Tore: 17. Samuel Buchmann 1:0. 28. Luke Mc Guinness 1:1. 48. Vigan Sadiku 2:1. 90. Luke Mc Guinness 2:2. – Arlesheim: Cedric Kipfer, Luca Herren, Andrea Marcozzi, Fabian Brunner, Aljoscha Sokoloff, Tim Widmer, Marco Waldspurger, Kasey Kunz, Noah Lamotte, Samuel Buchmann, Vigan Sadiku. – Birsfelden: Mesut Kül, Nicola Leibundgut, Milan Bussmann, Ognjen Simonovic, Samuel Lavater, Cyrill Rohrer, Jeyson Benitez Gomez, Noris Bajrami, Dorian Perez, Alessandro Vigliano, Luke Mc Guinness. – Verwarnungen: 23. Marco Waldspurger, 54. Dorian Perez, 58. Cyrill Rohrer, 60. Samuel Lavater, 66. Luke Mc Guinness, 74. Ognjen Simonovic, 78. Samuel Buchmann, 86. Gianni Saracista, 91. Philémon Wahlen.

Tabelle: 1. SC Binningen a 10 Spiele/25 Punkte (40:16). 2. FC Nordstern BS 10/24 (39:16), 3. FC Arlesheim 11/23 (46:23), 4. FC Ferad 10/21 (52:29), 5. FC Laufen b 10/17 (17:14), 6. FC Birsfelden 11/12 (27:29), 7. SC Steinen Basel a 10/10 (23:28), 8. FC Srbija 1968 10/10 (15:36), 9. FC Atletico Basel 10/10 (27:35), 10. SV Muttenz 10/8 (18:30), 11. FC Polizei Basel 10/8 (28:53), 12. SC Basel Nord 10/7 (19:42).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2021 19:10 Uhr.