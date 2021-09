4. Liga, Gruppe 4 Last-Minute-Goal von Nico Müller bringt Allschwil Unentschieden gegen Bottecchia BS Bottecchia BS und Allschwil spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte. 20.09.2021, 10.41 Uhr

(chm)

Zweimal legte Bottecchia BS vor, zweimal glich Allschwil aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das erste Tor der Partie erzielte Sead Imeri für Bottecchia BS. In der 1. Minute traf er zum 1:0. Allschwil glich in der 20. Minute durch Raphael Müller aus. Das Tor von Sead Imeri in der 66. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Bottecchia BS.

Nico Müller sorgte in den letzten Minuten noch für den 2:2-Ausgleich für Allschwil. Er traf in der 91. Minute.

Bei Allschwil sah Jamie Jon Gartmann (60.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Dominik Vogel (31.) und Nicola Weibel (90.). Gelbe Karten gab es bei Bottecchia BS für Filippo Urso Russo (11.) und Milan Spasojevic (71.).

Bottecchia BS verbessert sich in der Tabelle von Rang 11 auf 10. Das Team hat einen Punkt. Bottecchia BS hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Bottecchia BS trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Dardania (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 26. September (13.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

Das Unentschieden bringt Allschwil in der Tabelle zwei Plätze nach vorne. Das Team liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 5 Allschwil hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Allschwil geht es in einem Heimspiel gegen FF Brüglingen Basel (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am Freitag (24. September) statt (20.45 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: US Bottecchia BS - FC Allschwil 2:2 (1:1) - Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45, – Tore: 1. Sead Imeri 1:0. 20. Raphael Müller 1:1. 66. Sead Imeri 2:1. 91. Nico Müller 2:2. – Bottecchia BS: Davide Russo, Gabriele Mercadante, Patrik Villano, Milan Radicheski, Filippo Urso Russo, Alex Cusenza, Carmelo Cipolla, Vlatko Todorovski, Ivan Cattaneo, Salvatore Imbrogiano, Sead Imeri. – Allschwil: Lenny Marksteiner, Manuel Jonasch, Dominik Vogel, Jamie Jon Gartmann, Nikolas Brunschwig, Samson Krueger, Nicola Weibel, Yannick Schönenberger, Raphael Müller, Nico Müller, Janis Birrer. – Verwarnungen: 11. Filippo Urso Russo, 31. Dominik Vogel, 71. Milan Spasojevic, 90. Nicola Weibel – Ausschluss: 60. Jamie Jon Gartmann.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Türkgücü Basel - SC Binningen b 2:5, FC Dardania - AS Timau Basel 3:5, US Bottecchia BS - FC Allschwil 2:2, FC Bosna Basel - VfR Kleinhüningen 0:4

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 5 Spiele/15 Punkte (16:6). 2. SC Binningen b 5/12 (23:8), 3. FC Schwarz-Weiss 5/9 (11:7), 4. AS Timau Basel 5/9 (16:15), 5. FC Allschwil 5/7 (11:10), 6. FC Bosna Basel 4/6 (7:10), 7. FC Türkgücü Basel 4/6 (10:12), 8. FF Brüglingen Basel 5/6 (15:12), 9. SC Steinen Basel b 4/3 (8:17), 10. US Bottecchia BS 4/1 (2:12), 11. FC Dardania 4/0 (9:19), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 16:19 Uhr.