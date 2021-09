3. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Outhman Aabid bringt Münchenstein SC Unentschieden gegen NK Posavina Das Resultat im Spiel zwischen NK Posavina und Münchenstein SC lautet 2:2. 12.09.2021, 01.09 Uhr

(chm)

Erst in der Schlussphase holte Münchenstein SC einen Rückstand auf und rettete sich noch einen Punkt. Den Auftakt machte Fabio Eugster, der in der 36. Minute für Münchenstein SC zum 1:0 traf. Es handelte sich um einen Penalty. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 46. Minute, als Marijo Mrkonjic für NK Posavina traf. In der 85. Minute gelang Marin Gudelj der Führungstreffer zum 2:1 für NK Posavina. In der 88. Minute traf Outhman Aabid für Münchenstein SC zum 2:2-Ausgleich.

Bei Münchenstein SC erhielten Berat Kaya (39.), Outhman Aabid (91.) und Hakan Kilic (91.) eine gelbe Karte. Bei NK Posavina erhielten Marijo Mrkonjic (32.) und Romeo Pavlic (64.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle verbessert sich NK Posavina von Rang 11 auf 10. Das Team hat vier Punkte. NK Posavina hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Liestal kriegt es NK Posavina im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 19. September statt (14.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

In der Tabelle verbessert sich Münchenstein SC von Rang 10 auf 9. Das Team hat vier Punkte. Münchenstein SC hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Münchenstein SC geht es zuhause gegen FC Lausen 72 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 19. September statt (15.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: NK Posavina - SC Münchenstein 2:2 (1:1) - Fiechten, Reinach – Tore: 36. Fabio Eugster (Penalty) 0:1.46. Marijo Mrkonjic 1:1. 85. Marin Gudelj 2:1. 88. Outhman Aabid 2:2. – NK Posavina: Patrik Gavran, Antonio Mikulic, Marko Radic, Andrej Piljic, Romeo Pavlic, Franko Levarda, Gabriel Topic, Antonio Gudelj, Filip Jurakic, Marin Gudelj, Marijo Mrkonjic. – Münchenstein SC: Nico Leuenberger, Cihan Balcin, Osman Arslan, Ali Maskan, Berat Kaya, Oguzhan Oytun, Cihan Yayla, Outhman Aabid, Youssef Khouda, Fabio Eugster, Rinor Kadrievski. – Verwarnungen: 32. Marijo Mrkonjic, 39. Berat Kaya, 64. Romeo Pavlic, 91. Outhman Aabid, 91. Hakan Kilic.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: AS Timau Basel - FC Amicitia Riehen 7:0, FC Münchenstein - FC Reinach 5:1, FC Lausen 72 - FC Rheinfelden 3:1, NK Posavina - SC Münchenstein 2:2, FC Stein - FC Liestal 1:3

Tabelle: 1. FC Münchenstein 4 Spiele/10 Punkte (15:9). 2. FC Rheinfelden 4/9 (8:6), 3. AS Timau Basel 4/9 (19:4), 4. FC Liestal 4/9 (11:5), 5. FC Lausen 72 4/7 (10:8), 6. FC Allschwil 3/6 (9:6), 7. FC Stein 4/6 (15:11), 8. FC Schwarz-Weiss a 3/4 (7:7), 9. SC Münchenstein 4/4 (6:12), 10. NK Posavina 4/4 (7:13), 11. FC Amicitia Riehen 4/3 (9:15), 12. SV Muttenz 3/1 (4:11), 13. NK Alkar 3/1 (4:8), 14. FC Reinach 4/1 (6:15).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 01:06 Uhr.