4. Liga, Gruppe 4 Last-Minute-Goal von Remo Hirschi bringt Binningen Unentschieden gegen Allschwil Das Resultat im Spiel zwischen Allschwil und Binningen lautet 1:1. 24.10.2021, 00.29 Uhr

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Allschwil das erste Tor der Partie gelang. In der 77. Minute schoss Nicola Weibel das 1:0. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 82. Minute traf Remo Hirschi für Binningen.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Allschwil. Die einzige gelbe Karte bei Binningen erhielt: Huseyin Gürgün (81.)

Die Tabellensituation hat sich für Allschwil nicht verändert. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 8. Allschwil hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Allschwil tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Türkgücü Basel an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 31. Oktober statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Das Unentschieden bringt Binningen in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 1. Binningen hat bisher siebenmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Binningen zuhause gegen das zweitplatzierte Team VfR Kleinhüningen zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 30. Oktober (20.15 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: FC Allschwil - SC Binningen b 1:1 (0:0) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 77. Nicola Weibel 1:0. 82. Remo Hirschi 1:1. – Allschwil: Lenny Marksteiner, Manuel Jonasch, Dominik Vogel, Jamie Jon Gartmann, Nikolas Brunschwig, Nicola Weibel, Rajko Stanojevic, Sandro Vielmi, Yannick Schönenberger, Raphael Müller, Janis Birrer. – Binningen: Florian Jenny, Manuel Escher, Simon Herren, Philip Eggenberger, Marvin Laissue, Luca Wagner, Tim Klein, Huseyin Gürgün, Remo Hirschi, Fynn Von Planta, Benjamin Wirth. – Verwarnungen: 41. Nicola Weibel, 74. Jamie Jon Gartmann, 81. Huseyin Gürgün, 86. Florian Schlachter, 92. Michele Petta.

Tabelle: 1. SC Binningen b 9 Spiele/22 Punkte (39:13). 2. VfR Kleinhüningen 9/22 (26:14), 3. FC Türkgücü Basel 8/16 (31:18), 4. FC Schwarz-Weiss 8/15 (16:15), 5. AS Timau Basel 10/14 (24:26), 6. FC Bosna Basel 8/9 (14:18), 7. FF Brüglingen Basel 9/9 (21:23), 8. FC Allschwil 9/9 (20:22), 9. SC Steinen Basel b 8/7 (14:28), 10. US Bottecchia BS 8/7 (9:19), 11. FC Dardania 8/4 (22:40), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 00:27 Uhr.