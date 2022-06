4. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Simon Seghezzo bringt Steinen Basel Unentschieden gegen Ferad Im Spiel zwischen Steinen Basel und Ferad hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3. 13.06.2022, 22.52 Uhr

(chm)

Ferad war zweimal in Führung. Steinen Basel lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Steinen Basel in der 85. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

Zuletzt ging Ferad in der 50. Minute durch Ali Elmali 3:2 in Führung. Der Ausgleich für Steinen Basel zum 3:3 fiel spät durch Simon Seghezzo. Er war in der 85. Minute erfolgreich. Für ihn war es der zweite Treffer der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Ferad sah Umut Ericek (84.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Ferad weitere vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Steinen Basel, Julian Dombois (51.) kassierte sie.

Die Tabellensituation bleibt für Steinen Basel unverändert. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Steinen Basel hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Steinen Basel ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Ferad hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 4. Ferad hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Ferad ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Steinen Basel a - FC Ferad 3:3 (2:2) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 13. Volkan Inkaya 0:1. 15. Simon Seghezzo 1:1. 41. Nicolas Staehelin 2:1. 44. Volkan Inkaya 2:2. 50. Ali Elmali 2:3. 85. Simon Seghezzo 3:3. – Steinen Basel: David Baier, Pablo Iselin, Fionn Bumann, Julian Dombois, Diego Mighali, Noam Schmidhauser, Pascal Wohlwender, Nicolas Staehelin, Simon Seghezzo, Silas Bader, Xaver Sebastian Dill. – Ferad: Diren Tasocak, Ejder Kavak, Mehmet Elmali, Firat Dogan, Ugur Koc, Volkan Inkaya, Deniz Mor, Kutlay Kocahal, Eren Iscan, Firat Oezdengiz, Ali Elmali. – Verwarnungen: 10. Ali Elmali, 15. Ejder Kavak, 26. Ahmet Kiziler, 51. Julian Dombois, 63. Volkan Inkaya – Ausschluss: 84. Umut Ericek.

Datenstand: 13.06.2022 22:50 Uhr.