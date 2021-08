3. Liga Last-Minute-Goal von Zoë Menzinger bringt Rheinfelden Unentschieden gegen Möhlin-Riburg/ACLI im ersten Spiel Zum Saisonauftakt spielen Rheinfelden und Möhlin-Riburg/ACLI 3:3 unentschieden. 22.08.2021, 19.54 Uhr

(chm)

Rheinfelden war zweimal in Führung. Möhlin-Riburg/ACLI lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Rheinfelden in der 85. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

Zuletzt ging Möhlin-Riburg/ACLI in der 67. Minute durch Sina Garcia Sanchez 3:2 in Führung. Der Ausgleich für Rheinfelden zum 3:3 fiel spät durch Zoë Menzinger. Sie war in der 85. Minute erfolgreich. Sie traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Rheinfelden liegt nach Spiel 1 auf Rang 4. Für Rheinfelden geht es auf fremdem Terrain gegen SV Muttenz weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (17.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Nach dem ersten Spiel steht Möhlin-Riburg/ACLI auf dem fünften Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Möhlin-Riburg/ACLI in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Breitenbach zu tun. Diese Begegnung findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Telegramm: FC Rheinfelden - Team Fricktal 3:3 (2:2) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 14. Zoë Menzinger 1:0. 25. Daniela Markovic 1:1. 30. Paula Ducret 2:1. 35. Sina Garcia Sanchez 2:2. 67. Sina Garcia Sanchez 2:3. 85. Zoë Menzinger 3:3. – Rheinfelden: Claudia Füglistaller, Serena Bühlmann, Nadine Stähli, Selina Widmann, Laura Vrijbloed, Sina Grieder, Karin Mohler Wyss, Cinja Sacher, Martina Mahrer, Stephanie Capomolla, Zoë Menzinger. – Möhlin-Riburg/ACLI: Seraina Wolf, Sarah Mettauer, Mia Schaub, Erin Keser, Samira Leila Erni, Selina Grenacher, Ariane Schmid, Daniela Markovic, Sina Garcia Sanchez, Alessia Magliocca, Karin Ciapponi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga: FC Bubendorf - FC Lausen 72 8:0, FC Rheinfelden - Team Fricktal 3:3, FC Telegraph BS - SV Muttenz 1:0, FC Breitenbach - FC Reinach 2:2, FC Concordia Basel - FC Arlesheim 5:2

Tabelle: 1. FC Bubendorf 1 Spiel/3 Punkte (8:0). 2. FC Concordia Basel 1/3 (5:2), 3. FC Telegraph BS 1/3 (1:0), 4. FC Rheinfelden 1/1 (3:3), 5. Team Fricktal 1/1 (3:3), 6. FC Breitenbach 1/1 (2:2), 7. FC Reinach 1/1 (2:2), 8. SV Muttenz 1/0 (0:1), 9. FC Arlesheim 1/0 (2:5), 10. FC Lausen 72 1/0 (0:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 18:56 Uhr.