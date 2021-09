4. Liga, Gruppe 3 Laufen entscheidet Showdown gegen Riederwald für sich Laufen setzt seine Siegesserie auch gegen Riederwald fort. Das 5:0 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie. 19.09.2021, 20.53 Uhr

(chm)

Dominik Kofmehl brachte Laufen 1:0 in Führung (9. Minute). Laufen baute in der 41. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Dominik Kofmehl. Joel Noirjean baute in der 49. Minute die Führung für Laufen weiter aus (3:0).

Tobias Schnell baute in der 69. Minute die Führung für Laufen weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Philipp Schmidlin, der in der 81. Minute die Führung für Laufen auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Laufen für Gilles Eichenberger (81.) und Tobias Schnell (88.). Eine Verwarnung gab es für Riederwald, nämlich für Ramon Henz (83.).

Laufen spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.6 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 19 erzielten Toren Rang 1.

Laufen verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach fünf Spielen bei 15 Punkten. Laufen hat bisher immer gewonnen, nämlich fünfmal.

Als nächstes trifft Laufen in einem Auswärtsspiel mit FC Brislach (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 26. September statt (15.30 Uhr, Niedermatt, Kleinlützel).

Für Riederwald hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 2. Riederwald hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Riederwald zuhause mit FC Reinach (Platz 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 25. September statt (17.00 Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

Telegramm: FC Laufen a - FC Riederwald 5:0 (2:0) - Im Nau, Laufen – Tore: 9. Dominik Kofmehl 1:0. 41. Dominik Kofmehl 2:0. 49. Joel Noirjean 3:0. 69. Tobias Schnell 4:0. 81. Philipp Schmidlin (Penalty) 5:0. – Laufen: Yannic Heinlin, Benjamin Niederberger, Jean Pascal Rudin, Louis Kamber, Michel Raidler, Björn Züger, Joel Noirjean, Beat Spinnler, Andrin Steiner, Philipp Schmidlin, Dominik Kofmehl. – Riederwald: François Abt, Ramon Henz, Hiram Mondragon Molina, Ronny Bieli, Matthias Hänggi, Colin Christ, Tuna Sen, Nicola Steiner, Abel Fissehaye, Yannis Grun, Janick Vogt. – Verwarnungen: 81. Gilles Eichenberger, 83. Ramon Henz, 88. Tobias Schnell.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Laufen a - FC Riederwald 5:0, FC Aesch - FC Brislach 7:0, SC Dornach - FC Münchenstein 2:0

Tabelle: 1. FC Laufen a 5 Spiele/15 Punkte (19:3). 2. FC Riederwald 5/10 (13:12), 3. FC Röschenz 5/10 (13:8), 4. FC Oberwil 5/10 (11:7), 5. SC Dornach 5/9 (12:5), 6. FC Münchenstein 5/9 (13:13), 7. FC Aesch 5/6 (17:12), 8. FC Ettingen 5/6 (15:19), 9. FC Reinach 5/6 (9:11), 10. FC Kleinlützel 5/3 (10:15), 11. FC Brislach 5/3 (12:24), 12. FC Therwil 5/0 (5:20).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 14:49 Uhr.