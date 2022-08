3. Liga, Gruppe 2 Laufen gewinnt auch zweites Spiel, erneute Niederlage für Reinach Sieg für Laufen: Gegen Reinach gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:1. 28.08.2022, 16.45 Uhr

Den Auftakt machte Dario Plattner, der in der 12. Minute für Laufen zum 1:0 traf. Gleichstand war in der 22. Minute hergestellt: Dario Di Giacomo traf für Reinach. Dario Plattner schoss Laufen in der 67. Minute zur 2:1-Führung. Das letzte Tor der Partie fiel in der 92. Minute, als Lukas Wüthrich für Laufen auf 3:1 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Laufen nach dem zweiten Spiel auf Rang 3. Als nächstes trifft Laufen in einem Auswärtsspiel mit NK Alkar (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 3. September statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Reinach liegt nach Spiel 2 auf Rang 12. Im nächsten Spiel kriegt es Reinach daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Münchenstein. Diese Begegnung findet am 4. September statt (16.45 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Laufen - FC Reinach 3:1 (1:1) - Im Nau, Laufen – Tore: 12. Dario Plattner 1:0. 22. Dario Di Giacomo 1:1. 67. Dario Plattner 2:1. 92. Lukas Wüthrich 3:1. – Laufen: Reto Giger, Benjamin Niederberger, Simon Steiner, Beat Spinnler, Björn Züger, Jannik Stöckli, Andrin Steiner, Alexander Rothen, Fabrice Eichenberger, Dario Plattner, Sascha Volpe. – Reinach: Luca Weisskopf, Alessandro Quagliana, Alain Kaiser, Pascal Kraft, Fabian Huber, Luca Limardi, Dario Di Giacomo, robin Martin, Mert Yildirim, Carmelo Orlando, Gian Guiglia. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

