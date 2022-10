3. Liga, Gruppe 2 Laufen gewinnt deutlich gegen Muttenz Sieg für Laufen: Gegen Muttenz gewinnt das Team am Sonntag auswärts 4:1. 16.10.2022, 17.53 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Edmond Tahiri, der in der 28. Minute für Muttenz zum 1:0 traf. Per Elfmeter glich Eric Anklin das Spiel in der 45. Minute für Laufen wieder aus. In der 63. Minute gelang David Guntern der Führungstreffer zum 2:1 für Laufen.

Per Penalty erhöhte Eric Anklin in der 77. Minute zum 3:1 für Laufen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Dominik Kofmehl in der 90. Minute, als er für Laufen zum 4:1 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Muttenz kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 27 Tore in neun Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel (Rang 11).

Mit dem Sieg rückt Laufen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 6. Laufen hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Laufen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SC Binningen b. Die Partie findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Nach der Niederlage findet sich Muttenz unter dem Strich wieder. Das Team liegt mit vier Punkten auf Rang 13. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Muttenz hat bisher einmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem siebtplatzierten FC Münchenstein kriegt es Muttenz als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 23. Oktober statt (12.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: SV Muttenz - FC Laufen 1:4 (1:1) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 28. Edmond Tahiri 1:0. 45. Eric Anklin (Penalty) 1:1.63. David Guntern 1:2. 77. Eric Anklin (Penalty) 1:3.90. Dominik Kofmehl 1:4. – Muttenz: Andreas Hobi, Kevin Heinimann, Janic Spreiter, Luca Fullin, Pascal Amsler, Marc Stebler, Eric Bernet, David Leiggener, Giosue Carluccio, Edmond Tahiri, Manuel Vischer. – Laufen: Reto Giger, Benjamin Niederberger, Beat Spinnler, Imran Fejzulahovic, Björn Züger, Fabrice Eichenberger, Sascha Volpe, Eric Anklin, Joel Noirjean, David Guntern, Altin Elshani. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 17:50 Uhr.

