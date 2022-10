3. Liga, Gruppe 2 Laufen holt sich drei Punkte gegen Binningen – Sascha Volpe mit Last-Minute-Treffer Laufen gewinnt am Samstag zuhause gegen Binningen 2:1. 22.10.2022, 23.55 Uhr

(chm)

Laufen gelang nach 48 Minuten Rückstand eine späte Wende: Erst in den letzten Minuten sicherte sich das Team zunächst durch den Ausgleich von David Guntern (76) und dann durch den Siegtreffer von Sascha Volpe den Erfolg. Zuvor war Laufen den grösseren Teil des Spiels zurückgelegen, nachdem Remo Hirschi in der 28. Minute Binningen in Führung gebracht hatte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Laufen für Gilles Eichenberger (49.), Lukas Wüthrich (79.) und David Guntern (91.). Bei Binningen erhielten Simon Herren (25.), Nils von Arb (75.) und Darius Von Graffenried (94.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Laufen nicht verändert. 19 Punkte bedeuten Rang 6. Laufen hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Laufen wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Schwarz-Weiss a, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (25. Oktober) (20.45 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Mit der Niederlage rückt Binningen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 21 Punkten neu Platz 4. Nach zwei Siegen in Serie verliert Binningen erstmals wieder. Binningen verlor zudem erstmals zuhause.

Für Binningen geht es in einem Heimspiel gegen FC Münchenstein (Platz 8) weiter. Die Partie findet am Mittwoch (26. Oktober) statt (20.30 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: FC Laufen - SC Binningen b 2:1 (0:1) - Im Nau, Laufen – Tore: 28. Remo Hirschi 0:1. 76. David Guntern 1:1. 93. Sascha Volpe 2:1. – Laufen: Adrian Bieli, Beat Spinnler, Eric Anklin, Jean Pascal Rudin, Benjamin Niederberger, Joel Noirjean, Andrin Steiner, Björn Züger, Gilles Eichenberger, David Guntern, Dominik Kofmehl. – Binningen: Florian Jenny, Manuel Escher, Tim Klein, Simon Herren, Alessio Enrique Ferrara, Selim Bürgin, Nicolas Spörri, Benjamin Wirth, Remo Hirschi, Leandro Koweindl, Fynn Von Planta. – Verwarnungen: 25. Simon Herren, 49. Gilles Eichenberger, 75. Nils von Arb, 79. Lukas Wüthrich, 91. David Guntern, 94. Darius Von Graffenried.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

