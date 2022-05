4. Liga, Gruppe 3 Laufen setzt Siegesserie auch gegen Aesch fort Laufen reiht Sieg an Sieg: Gegen Aesch hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1 30.05.2022, 00.20 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Laufen: Andrin Steiner brachte seine Mannschaft in der 3. Minute 1:0 in Führung. David Guntern sorgte in der 53. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Laufen. Dario Plattner baute in der 70. Minute die Führung für Laufen weiter aus (3:0). Den Schlussstand stellte Yves Frossard in der 76. Minute her, als er für Aesch auf 1:3 verkürzte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Nicola Wetzel von Aesch erhielt in der 41. Minute die gelbe Karte.

Dass Laufen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 19 Spielen hat Laufen durchschnittlich 3.3 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Laufen rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Das Team hat nach 21 Spielen 49 Punkte auf dem Konto. Das Team verbessert sich um einen Platz. Laufen hat bisher 13mal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Laufen spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Kleinlützel (Rang 11). Die Partie findet am 12. Juni statt (13.15 Uhr, Niedermatt, Kleinlützel).

Für Aesch hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 36 Punkten auf Rang 4. Aesch hat bisher elfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Aesch spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Reinach (Platz 7). Das Spiel findet am 12. Juni statt (13.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Telegramm: FC Laufen a - FC Aesch 3:1 (1:0) - Im Nau, Laufen – Tore: 3. Andrin Steiner 1:0. 53. David Guntern 2:0. 70. Dario Plattner 3:0. 76. Yves Frossard 3:1. – Laufen: Reto Giger, Louis Kamber, Jannik Stöckli, Fabien Alain Freiberger, Benjamin Niederberger, Eric Anklin, Andrin Steiner, Björn Züger, Philipp Schmidlin, Dominik Kofmehl, David Guntern. – Aesch: Leon Alfare, Marco Zorzetto, Stefan Gempeler, Philippe Stebler, Gianluca Celant, Dylan Bourquin, Yves Frossard, Sascha Volpe, Silvan Abdel Malak, Nicola Wetzel, Tristan Cantaluppi. – Verwarnungen: 41. Nicola Wetzel.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 17:48 Uhr.