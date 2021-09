3. Liga, Gruppe 1 Laufen setzt Siegesserie auch gegen Schwarz-Weiss fort Laufen reiht Sieg an Sieg: Gegen Schwarz-Weiss hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 5:0 19.09.2021, 03.04 Uhr

Laufen ging in der 16. Minute 1:0 in Führung, als Mischa David Müller ins eigene Tor traf. Laufen baute die Führung in der 35. Minute (Liridon Osmanaj) weiter aus (2:0). Nur neun Minuten später traf Liridon Osmanaj erneut, so dass es in der 44. Minute 3:0 für Laufen hiess.

Laufen erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Lendrit Iberdemaj weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Lars Kölliker, der in der 54. Minute die Führung für Laufen auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Stefan Thommen von Schwarz-Weiss erhielt in der 40. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.6 hat die Abwehr von Laufen ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 20 erzielten Toren Rang 1.

Unverändert liegt Laufen nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach fünf Spielen hat das Team 13 Punkte. Laufen hat bisher viermal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Laufen spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Breitenbach (Rang 12). Das Spiel findet am 25. September statt (17.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Nach der Niederlage büsst Schwarz-Weiss zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 8. Schwarz-Weiss hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Schwarz-Weiss geht es in einem Auswärtsspiel gegen US Olympia 1963 (Platz 13) weiter. Die Partie findet am 25. September statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss b - FC Laufen 0:5 (0:3) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 16. Eigentor (Mischa David Müller) 0:1.35. Liridon Osmanaj 0:2. 44. Liridon Osmanaj 0:3. 49. Lendrit Iberdemaj 0:4. 54. Lars Kölliker 0:5. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Dominique Mindel, Philipp Menge, Tugay Portakal, Mischa David Müller, Elias Stockmeyer, Benjamin Berger, Vinzenz Wyss, Simon Behringer, Stefan Thommen, Silas Gusset. – Laufen: Sascha Iten, Florian Büttler, Lendrit Iberdemaj, Timo Karrer, Eric Borer, Arthur Gaston Akong Mbida, Lars Kölliker, Christoph Stenz, Anuchan Jeyaseelan, Jonas Käser, Liridon Osmanaj. – Verwarnungen: 40. Stefan Thommen.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Schwarz-Weiss b - FC Laufen 0:5, FC Oberwil - FC Bubendorf 3:0, FC Therwil - US Olympia 1963 2:0, FC Breitenbach - BCO Alemannia Basel 2:1, FC Black Stars - FC Gelterkinden 4:1

Tabelle: 1. FC Laufen 5 Spiele/13 Punkte (20:3). 2. FC Therwil 5/12 (16:5), 3. SC Binningen 4/9 (13:7), 4. FC Black Stars 5/9 (16:15), 5. FC Oberwil 5/8 (9:7), 6. FC Gelterkinden 5/7 (12:12), 7. FC Bubendorf 5/7 (10:11), 8. FC Schwarz-Weiss b 5/6 (10:11), 9. FC Concordia Basel 4/5 (6:10), 10. AC Rossoneri 4/5 (6:8), 11. FC Zwingen 4/4 (6:9), 12. FC Breitenbach 5/4 (9:14), 13. US Olympia 1963 5/3 (10:14), 14. BCO Alemannia Basel 5/0 (4:21).

