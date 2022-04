4. Liga, Gruppe 3 Laufen stolpert gegen Oberwil Überraschender Sieg für Oberwil: Das Team auf Tabellenrang 8 hat am Donnerstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Laufen (1. Rang) zuhause klar 3:0 geschlagen. 17.04.2022, 22.00 Uhr

(chm)

Das Tor von Manuel Opprecht in der 59. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Oberwil. Mit seinem Tor in der 63. Minute brachte Adrian Bayerl Oberwil mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Manuel Opprecht, der in der 72. Minute die Führung für Oberwil auf 3:0 ausbaute.

Gelbe Karten gab es bei Laufen für Andrin Steiner (9.), Eric Anklin (77.) und Gilles Eichenberger (92.). Bei Oberwil erhielten Pascal Michel (25.) und Cédric Hartmann (33.) eine gelbe Karte.

Laufen lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Oberwil. Total liess das Team 19 Tore in 14 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.3 Toren pro Spiel (Rang 1).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Oberwil. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 7. Oberwil hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Oberwil wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team FC Reinach, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 21. April statt (20.15 Uhr, Fiechten, Reinach).

Trotz der Niederlage bleibt Laufen auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 31 Punkte auf dem Konto. Nach zwei Siegen in Serie verliert Laufen erstmals wieder.

Laufen spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Riederwald (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (18.15 Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

Telegramm: FC Oberwil - FC Laufen a 3:0 (0:0) - Eisweiher, Oberwil – Tore: 59. Manuel Opprecht 1:0. 63. Adrian Bayerl 2:0. 72. Manuel Opprecht 3:0. – Oberwil: Stefan Gubser, Adrian Bayerl, Cédric Hartmann, Deniz Kececi, Serkan Torun, Eloy Seoane Sanchez, Ivica Ohnjec, Sander Arets, Clifford Otieno Ouma, Manuel Opprecht, Pascal Michel. – Laufen: Sascha Iten, Louis Kamber, Beat Spinnler, Jean Pascal Rudin, Michel Raidler, Flakron Abdullahu, Eric Anklin, Andrin Steiner, Björn Züger, Gilles Eichenberger, David Guntern. – Verwarnungen: 9. Andrin Steiner, 25. Pascal Michel, 33. Cédric Hartmann, 77. Eric Anklin, 92. Gilles Eichenberger.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.04.2022 21:57 Uhr.