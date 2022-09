4. Liga, Gruppe 1 Laufenburg-Kaisten gewinnt erstmals beim Spiel gegen Wallbach – Ernest Pacak mit Last-Minute-Treffer Erster Saisonsieg für Laufenburg-Kaisten nach fünf Spielen: Die Mannschaft hat am Samstag zuhause beim 2:1 gegen Wallbach zum ersten Mal drei Punkte geholt. 19.09.2022, 17.35 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Wallbach: Oliver Spähni brachte seine Mannschaft in der 49. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand war wieder in der 80. Minute hergestellt. Timo Senn traf ins eigene Tor zum 1:1-Ausgleich für Laufenburg-Kaisten. Kurz vor Schluss, in der 90. Minute traf Ernest Pacak zum 2:1-Siegestreffer für Laufenburg-Kaisten.

Gelbe Karten gab es bei Laufenburg-Kaisten für Antonio Fiore (53.), Dashnor Hoti (70.) und Ernest Pacak (93.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Wallbach, Silvan Füglister (94.) kassierte sie.

Laufenburg-Kaisten machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit fünf Punkten auf Rang 6. Laufenburg-Kaisten hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Laufenburg-Kaisten wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Oberdorf, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Blauen, Laufenburg).

Nach der Niederlage büsst Wallbach zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 8. Für Wallbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Wallbach verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Wallbach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Pratteln. Die Partie findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Telegramm: FC Laufenburg-Kaisten - FC Wallbach-Zeiningen 2:1 (0:0) - Blauen, Laufenburg – Tore: 49. Oliver Spähni 0:1. 80. Eigentor (Timo Senn) 1:1.90. Ernest Pacak 2:1. – Laufenburg-Kaisten: Janik Näf, Alejandro Ritz, Antonio Fiore, Robin Böller, Raphael Sigstein, Janis Senn, Vincenzo Fiore, Nedeljko Brankovic, Antonio Fiore, Dashnor Hoti, Benjamin Etter. – Wallbach: Bakir Baltic, Ramon Rutishauser, Oliver Kalt, Andreas Stocker, Mirco Senn, Branko Popovic, Philippe Kummli, Oliver Spähni, Silvan Füglister, Noel Hasler, Haris Malmudirevic. – Verwarnungen: 53. Antonio Fiore, 70. Dashnor Hoti, 93. Ernest Pacak, 94. Silvan Füglister.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

