3. Liga, Gruppe 2 Lausen gewinnt deutlich gegen Muttenz Lausen behielt im Spiel gegen Muttenz am Dienstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:0. 27.10.2021, 09.57 Uhr

(chm)

Sämtliche drei Tore für Lausen fielen in nur 16 Minuten: In der 31. Minute war es an Nikola Gadzic, Lausen 1:0 in Führung zu bringen. Per Penalty erhöhte Alessio Marra in der 44. Minute zum 2:0 für Lausen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Sharujan Sachithananthan in der 47. Minute, als er für Lausen zum 3:0 traf.

Bei Muttenz erhielten Mertan Yildiz (24.), Amit Amiti (75.) und Ramazan Aldemir (90.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Lausen erhielt: Cedric Wilhelm (5.)

Die Offensive von Lausen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.5 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die sechstbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Lausen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 6. Für Lausen ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Lausen geht es in einem Heimspiel gegen FC Allschwil (Platz 11) weiter. Die Partie findet am Samstag (30. Oktober) statt (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Für Muttenz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 10. Muttenz hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Muttenz spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Amicitia Riehen (Platz 13). Diese Begegnung findet am Sonntag (31. Oktober) statt (11.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: SV Muttenz - FC Lausen 72 0:3 (0:2) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 31. Nikola Gadzic 0:1. 44. Alessio Marra (Penalty) 0:2.47. Sharujan Sachithananthan 0:3. – Muttenz: Alberto Palombo, Pascal Amsler, Marco Greppi, Joey Ridacker, Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas, Berkant Öztürk, Ramazan Aldemir, Mehmet Gecici, Shirvan Tas, Gregor Mössinger, Mertan Yildiz. – Lausen: Micha Bürgin, Alessio Crimi, Cedric Wilhelm, Sascha Meder, Ivan De Paola, Joris Gysin, Jan Gysin, Aleksandar Dobric, Nikola Gadzic, Sharujan Sachithananthan, Alessio Marra. – Verwarnungen: 5. Cedric Wilhelm, 24. Mertan Yildiz, 75. Amit Amiti, 90. Ramazan Aldemir.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: SV Muttenz - FC Lausen 72 0:3, FC Münchenstein - NK Posavina 3:2

Tabelle: 1. AS Timau Basel 10 Spiele/25 Punkte (40:17). 2. FC Schwarz-Weiss a 10/21 (30:18), 3. FC Liestal 10/20 (36:19), 4. FC Münchenstein 11/20 (36:31), 5. FC Rheinfelden 10/19 (23:19), 6. FC Lausen 72 11/15 (28:23), 7. NK Alkar 10/13 (25:28), 8. FC Reinach 10/12 (24:27), 9. SC Münchenstein 10/12 (15:22), 10. SV Muttenz 11/12 (17:26), 11. FC Allschwil 10/10 (22:25), 12. FC Stein 10/10 (31:30), 13. FC Amicitia Riehen 10/7 (19:37), 14. NK Posavina 11/7 (17:41).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.10.2021 09:54 Uhr.