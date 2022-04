3. Liga, Gruppe 2 Lausen gewinnt klar gegen Münchenstein FC Lausen behielt im Spiel gegen Münchenstein FC am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:0. 24.04.2022, 13.14 Uhr

(chm)

In der 23. Minute hiess es nach einem Eigentor von David Wenger 1:0 für Lausen. Sharujan Sachithananthan sorgte in der 61. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Lausen. Elias Küng baute in der 71. Minute die Führung für Lausen weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Cedric Wilhelm in der 82. Minute, als er für Lausen zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Münchenstein FC für Valerio Ingrao (33.) und Fabio Di Benedetto (45.). Lausen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Abwehr gehört Lausen zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.1 (Rang 3).

Die Abwehr von Münchenstein FC kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 52 Tore in 19 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel (Rang 9).

Die Tabellensituation hat sich für Lausen nicht verändert. 30 Punkte bedeuten Rang 4. Lausen hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Lausen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Liestal an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Mit der Niederlage rückt Münchenstein FC in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 27 Punkten neu Platz 7. Für Münchenstein FC war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Münchenstein FC tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von AS Timau Basel an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Lausen 72 - FC Münchenstein 4:0 (1:0) - Bifang, Lausen – Tore: 23. Eigentor (David Wenger) 1:0.61. Sharujan Sachithananthan 2:0. 71. Elias Küng 3:0. 82. Cedric Wilhelm 4:0. – Lausen: Leandro Peng, Antonino Crimi, Cedric Wilhelm, Timo Lakerveld, Ivan De Paola, Nikola Gadzic, Sharujan Sachithananthan, Michael Nussbaum, Ardian Kasa, Saverio Gurri, Aris Herger. – Münchenstein FC: Kevin Meier, James Riedberger, Fabio Di Benedetto, David Wenger, Cyrille Hagen, Luca Ritter, Sandro Menegola, Adrian Schweizer, Loris Lüdi, Valerio Ingrao, Matteo Saracino. – Verwarnungen: 33. Valerio Ingrao, 45. Fabio Di Benedetto.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 13:11 Uhr.