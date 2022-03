3. Liga, Gruppe 2 Lausen mit drei Punkten auswärts gegen Reinach Sieg für Lausen: Gegen Reinach gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:1. 28.03.2022, 09.02 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Lausen: Jeremy Küng brachte seine Mannschaft in der 45. Minute 1:0 in Führung. Lausen baute die Führung in der 53. Minute (Jan Gysin) weiter aus (2:0). Jeremy Küng baute in der 61. Minute die Führung für Lausen weiter aus (3:0). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Pascal Kraft in der 67. Minute für Reinach auf 1:3.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Reinach erhielten Augusto Bartalini (58.) und Mahir Hür (90.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Lausen, Sascha Meder (11.) kassierte sie.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.6 Toren pro Spiel ist Lausen bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Lausen unverändert. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Lausen hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Lausen zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte NK Posavina. Diese Begegnung findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 7. Reinach hat je fünfmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Reinach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Rheinfelden 1909 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (18.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: FC Reinach - FC Lausen 72 1:3 (0:1) - Fiechten, Reinach – Tore: 45. Jeremy Küng 0:1. 53. Jan Gysin 0:2. 61. Jeremy Küng 0:3. 67. Pascal Kraft 1:3. – Reinach: Luca Weisskopf, Augusto Bartalini, Raphael Schär, Jan Glasstetter, Fabian Huber, Tobias Mutz, Pascal Kraft, Mahir Hür, Marc Widmer, Yannick Levy, Markus Schwander. – Lausen: Micha Bürgin, Alessio Crimi, Manuel Jnglin, Sascha Meder, Ivan De Paola, Joris Gysin, Jan Gysin, Nikola Gadzic, Ardian Kasa, Jeremy Küng, Aris Herger. – Verwarnungen: 11. Sascha Meder, 58. Augusto Bartalini, 90. Mahir Hür.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.03.2022 01:29 Uhr.