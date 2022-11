3. Liga, Gruppe 1 Lausen siegt gegen Röschenz – Arbnor Rexhaj mit Last-Minute-Treffer Sieg für Lausen: Gegen Röschenz gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:3. 06.11.2022, 04.00 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Raphael Thomann für Röschenz. In der 6. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 25, als Tomislav Duvnjak für Lausen erfolgreich war. Das Tor von Kimon Flury in der 29. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Röschenz.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 31, als Elias Küng für Lausen erfolgreich war. Arbnor Rexhaj traf in der 63. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Lausen. Gleichstand stellte Jan Steingruber durch seinen Treffer für Röschenz in der 77. Minute her. In der 92. Minute schoss Arbnor Rexhaj Lausen mittels Elfmeter in Führung (4:3).

Im Spiel gab es total acht Karten. Lausen kassierte fünf gelbe Karten. Bei Röschenz erhielten Lucca Schnell (75.), Janik Steg (95.) und Raphael Imhof (95.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Röschenz kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 38 Gegentore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match (Rang 9).

Keine Änderung in der Tabelle für Lausen: Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 11. Lausen hat bisher viermal gewonnen und neunmal verloren.

Lausen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Zwingen (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 11. März ( Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Nach der Niederlage büsst Röschenz einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 10. Röschenz hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Black Stars kriegt es Röschenz als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 11. März statt (18.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Telegramm: FC Lausen 72 - FC Röschenz 4:3 (2:2) - Bifang, Lausen – Tore: 6. Raphael Thomann 0:1. 25. Tomislav Duvnjak 1:1. 29. Kimon Flury 1:2. 31. Elias Küng 2:2. 63. Arbnor Rexhaj 3:2. 77. Jan Steingruber 3:3. 92. Arbnor Rexhaj (Penalty) 4:3. – Lausen: Micha Bürgin, Saverio Gurri, Joris Gysin, Cedric Wilhelm, Ardian Kasa, Tomislav Duvnjak, Elias Küng, Nikola Gadzic, Aleksandar Dobric, Jan Gysin, Michael Nussbaum. – Röschenz: Daniel Steiner, Cyrill Christ, Kimon Flury, Fabian Karrer, Marco Cueni, Andrin Küng, Lukas Jecker, Victor Misev, Raphael Thomann, José Martin Blanco Perez, Philipp Borer. – Verwarnungen: 44. Nikola Gadzic, 57. Michael Nussbaum, 73. Tomislav Duvnjak, 75. Lucca Schnell, 80. Arbnor Rexhaj, 95. Janik Steg, 95. Raphael Imhof, 95. Mehmet Cemal Akbulut.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

